【Janice Man結婚】童話式婚禮顯少女心　堅強背後其實渴望被愛

今日（4/4）傳出文詠珊（Janice Man）與圈外男友吳啟楠（Carl）結婚的消息，並且將於今年十月在米蘭Lake Como古堡舉行童話式婚禮。

她與同期出道的Angelababy，常常被人拿作比較，單單從際遇來看，不少人會覺得JM比Angelababy差。她比JM更早回到內地發展，在內地早已打響知名度，而且與內地男星黃曉明交往，大排筵席，可以說是事業愛情兩得意。JM則向電影圈發展，近年才開始到內地拍劇，感情事一向保持低調，讓人不自覺覺得她的名氣和感情際遇不及Angelababy。

即便如此，JM從來不會多回應，只是默默做好自己的工作。14歲出道的她，至今已經出道16年，在娛樂圈打滾多年，她比同齡人多了一份歷練。以模特兒身份出道，卻不甘於只在這個範疇發展，她慢慢在電影圈建立知名度，曾經以《赤道》﹑《寒戰II》入圍金像獎最佳女配角，演技備受肯定，最近憑著劇集《九州·海上牧雲記》中的盼兮一角在內地名聲大噪。不論初出道到現在，JM總是給人一種堅強，甚至有點難以接近的感覺，可能因為她的衣著風格偏型格，與Angelababy的甜美風格南轅北轍。

她總是予人難以接近的感覺。（IG圖片）

她好比香港職場上的女強人，事業上稍有成就，常常予人冷酷、強勢的感覺。然而，把刻板印象先放一邊，JM內心其實與普通女生無異，隱藏著一顆少女心。她曾經在接受訪問時提及，自己小時候幻想過在迪士尼城堡舉行婚禮，而隨著年月過去，經歷過不同事物的洗練後，她的初心卻一直未變。小時候的幻想成為現實，她終於可以在城堡中和自己的「白馬王子」私定終生。

其實私底下與普通女生無異。（IG@janice_man）

點擊看她私底下不一樣的一面：

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她是女強人，但放工之後也不過想當個普通女生。每次拼命工作後回家，她不過希望有個人可以讓自己撒嬌。她曾經說過自己是個稱職的另一半，冷艷的外表下，其實是個貼心、專一的情人，她會想盡辦法哄對方開心，為對方付出。愛情不同事業，她完全沒有計較輸贏的心，為了所愛之人，多付出一點也不介意。再回看JM的感情史，她確實專一長情，與前度李冠峰拍拖8年，曾經傳出結婚消息，但最後因性格不合分開。而男方後來與𡃁模郭穎兒（Celia K.），至今育有兩子女。JM坦言自己因為這段感情而變得不再相信愛情，但事後想起，也感激自己有過這段痛苦的經歷，為未來打下預防針，下次再受傷也不會這麼痛。

Janice Man前度李冠峰與Janice Man分手後，相戀郭穎兒，現育有兩子女。（網上圖片）

點擊看她在電影劇集中飾演過的角色：

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似乎上天也眷顧這個真心的小女孩，經歷過感情的挫折後，她終於收穫了美好的愛情。她與拍拖5年的現任Carl，雖然一直愛得低調，社交平台上從來沒有放閃照，結婚消息也只是婉轉回應，但她從來不避嫌。每一次拍拖，她都不會刻意隱瞞，被傳媒拍到與另一半約會的照片，她就坦白承認，拖手擁抱也從不閃閃縮縮。藝人避談感情事，或許是源於經理人公司的壓力，或是礙於形象所限，又或者是為了保護圈外的另一半，JM在種種限制下取得平衡，顧及公司之餘，也增加另一半的安全感。

當年的懵懂小女生如今披上頭紗，她坦言即使結婚也不會影響工作，會繼續做「女強人」，而回家後，卸下裝甲，她就可以無所顧慮地做回撒嬌的小女孩。

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