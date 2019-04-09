劉嘉玲梁朝偉為愛情保鮮　相戀三十年　這個浪漫習慣從不變

影帝梁朝偉與劉嘉玲結婚多年依然甜蜜，作風低調的二人近日到日本賞櫻。劉嘉玲釋出多張二人於櫻花樹下的獨照與溫馨合照，臉上掛著的幸福表情比粉嫩櫻花更吸引。結束長達二十年的愛情長跑後，結婚至今已十一年，一直也是圈中數一數二的恩愛夫妻。

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年依然甜蜜，日前到日本賞櫻。（IG_carinalau1208）

尊重對方 摸索出最舒服的相處方法

梁朝偉與劉嘉玲給人的印象是一個好動、一個好靜，一冷一熱的個性卻彼此互補。劉嘉玲喜歡熱鬧，閒時多與朋友相聚，而梁朝偉則喜歡獨處家中，享受屬於自己的清靜時光。平日給人感覺氣勢十足的劉嘉玲，於大陸綜藝節目《一路上有你》，坦言自己是個「獨立、不容易被馴服又不溫柔的女生」。然而於夫妻吵架時卻沒有擺出女王的姿勢，反倒是積極尋找一個令彼此舒服的相處方法。

劉嘉玲的溫柔讓他可以盡情的做自己，讓梁朝偉能安心的活在自己的世界裡（IG_carinalau1208）

相反，梁朝偉給人感覺成熟沉穩，原來卻是個不善於表達自己內心的男生。劉嘉玲更以「難搞」形容他，梁朝偉可以因為忍受不了家裡裝修，提着行李說走就走，裝修完了才回來。家裡的大小事務都是由劉嘉玲負責，他只愛做他喜歡做的事，與他喜歡的人相處。

劉嘉玲的溫柔讓他可以盡情的做自己，讓他能安心的活在自己的世界裡。對於不同的關係，理想的相處模式不盡相同。對於梁朝偉與劉嘉玲這一對，應該是不刻意去改變對方，而是適應彼此的相處模式。

劉嘉玲梁朝偉賞櫻放閃照：

+ 7 + 6 + 5

著重節日 保留30年不變的浪漫習慣

劉嘉玲在外是女強人，在家則是個小女人。（IG_carinalau1208）

關係開始時的新鮮感令人難以忘懷，隨著相處的時間愈久，從激情變成細水長流，慢慢學習經營一段感情。梁朝偉與劉嘉玲相戀二十年，於不丹舉行婚禮，原因是要製造更多屬於他們的回憶，讓彼此的感情更深厚。劉嘉玲著重節日，每逢農曆新年都會親自佈置，為的就是讓梁朝偉感受到家的溫暖。

有一個浪漫習慣是三十年不變，就是每年情人節梁朝偉都會送上玫瑰花給劉嘉玲，劉嘉玲接受訪問時被問及為什麼是玫瑰時，劉嘉玲甜笑答道：「因為玫瑰代表愛。」一段關係的溫度會隨時間變化，要為愛情保鮮，就必須花心思，製造出更多情趣。

擁有愛情也不忘經營自己

一段關係的溫度會隨時間變化，要為愛情保鮮，就必須花心思，製造出更多情趣。（IG_carinalau1208）

婚姻只是人生其中一個階段，即使擁有幸福的婚姻生活，也無阻女生於事業上的發展。電影《以青春的名義》於上年上映，以極大尺度挑戰師生戀，劉嘉玲再創演藝高峰。她又創立時裝品牌Anirac，作為品牌的創意總監，她親自到古巴探索靈感，亮相上海時裝周。劉嘉玲在外是女強人，在家則是個小女人，從經營自己事業或是與梁朝偉的感情，都全力以赴，倔強中更見真誠。

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