【金像獎2019】香港電影金像獎頒獎禮將於本周日（4月14日）舉行，視后胡定欣首次涉足電影，參與拍攝《逆流大叔》，可謂贏在起跑線，實力的演技，更讓她競逐最佳新演員，向電影圈邁向新一步。 事業得意的她，多年來愛情卻不算順利，不過她對此毫不焦急，早前更在社交網站上，霸氣表示相信愛情，「我需要一段婚姻嗎？呢刻我沒有一定的答案，因為我相信那個人出現，我就會知道。」

胡定欣首次涉足電影，憑《逆流大叔》競逐最佳新演員獎項。（《逆流大叔》劇照)

現年37歲的胡定欣，出道前曾參加《全球華人新秀歌唱大賽》，並晉身四強，其後亦在第三屆CoverGirl選舉中，獲得全場總冠軍，可見她當時已聲色藝俱全。她的條件雖然優秀，但出道16年來，曾承認的三段感情，都最終落空，讓人不禁替她感惋惜。

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胡定欣憑《逆流大叔》獲提名新人獎，亦有一班「胡說八道」的好姊妹扶持，相信緣份未來也沒關係吧！

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胡定欣與吳浩康參加新秀時擦出感情。(VCG) 感情路上一波三折 胡定欣當年參加新秀時，與同為參賽者的吳浩康擦出感情，並發展地下情，直至2004年，兩人才正式公開關係。即使對方患難，她亦不離不棄，吳浩康同年因藏毒和打架，而惹上官非，而這一切，她都沒埋怨對方，一直在旁扶持，並支持對方改過，伴他渡過難關。雖然經歷過風雨，可惜兩人敵不過七年之癢，最終分手收場。 胡定欣的戀愛運，一直都平平，曾與馬國明拍攝《舞動奇跡2》時，萌生愛意，並拍拖兩年，但最終卻因性格不合，而宣告分手。縱然她曾被指嘗試復合，為對方特別演出《On Call 36小時》，惜二人並沒有如粉絲幻想般開花結果。她其後在2015年，與知名音樂人陳明道（Terry）拍拖，但這段關係，亦只維持了一年多。

與前度再會亦是朋友

不過，縱然遇到感情失意，她都沒有棄餒，依然相信緣分到來，黎芷珊曾在專欄裡，便形容對方與自己的愛情觀相近，均認為生命中出現過的人，都有他的作用，從不後悔跟誰拍過拖。胡定欣與前度的關係，都是「再見亦是朋友」類型，馬國明曾在訪問裡，便曾指大家分手後，反而變得無所不談，而胡定欣更在拍攝《深宮計》時，跟對方現任女友黃心穎有講有笑，非常老友。

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馬國明和胡定欣再會亦是朋友。(VCG)

感情要隨緣，最重要找個能溝通的人

去年，胡定欣的弟弟結婚，加上媽媽的催促，令單身的她開始感壓力，接受訪問時，曾表示「說不想感情事便是假的，又怎會不想呢？」不過，她亦不會盲目找對象，認為要隨緣，並堅持一個條件：溝通，指自己雖然一直欣賞有才華的人，但更重要的，並不是衡量對方的財富，而是相處後能在各方面配合，如生活模式和話題都要相近，這樣感情才能長遠，並能互相陪伴和支持。

她亦在訪問中坦承，愛情是自己要畢生學習的一門課，指自己過往的感情，都因工作量壓力，而想得到關心和寵愛，因此做出任性的行為，令對方變得不快樂。她其後意識到這問題，都有所反省，認為「適當的任性是可以，但不可以影響及傷害到別人」，因此需要學習與對方相處，更深深悟出道理：「自己在事業上，習慣很多事都以自己為主，但當你有伴侶時，原來不單是一個人的問題，是要考慮到另一人，照顧對方的感受。」

感情路上總有波折，縱然緣分未到，也不應自暴自棄，從過去的愛情中學習，並為將來的愛情作準備，這樣時機來到時，才能準確地抓住。

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