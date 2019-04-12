【金像獎】《無雙》將現任投射成舊愛　替代而生的愛情會幸福？　

《無雙》獲第38屆香港電影金像獎「最佳電影」、「最佳男主角」、「最佳導演」等17項提名。電影帶出愛情的替代品，愛情應是二人坦誠相處，沒有謊言沒有將就。愛情無雙，因為替代而生的愛可以獲得幸福嗎？

愛情無雙，因為替代而生的愛可以獲得幸福嗎？（《無雙》劇照）

戲中寂寂無名的畫家李問（郭富城飾）只精於模仿名畫家的筆法，畫作欠缺靈魂，無法登上大雅之堂。偽鈔集團主腦畫家（周潤發飾）看準李問的臨摹的能力，招攬旗下成為偽鈔畫師。另一方面，李問同是畫家的女朋友阮文（張靜初飾）遇上伯樂，獲得多個開設個人畫展的機會，漸漸李問與阮文的距離便愈來愈遠。

郭富城與周潤發兩大影帝的演技角力（《無雙》劇照）

《無雙》劇情主要圍繞郭富城與周潤發兩大影帝的演技角力，集中描寫二人製造偽鈔的刺激過程。李問雖然是集團的中心人物卻有著膽小性格，於充滿氣勢的畫家面前更像個影子般的存在。直到最後卻是個出人意表的結局，回應電影「無雙」之名，所有東西都是獨一無二的存在，不論是鈔票、幕後黑手，還是愛情，假的終究無法替代真身。

郭富城與周潤發兩大影帝的對手戲甚有火花：

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李問自私的請整容醫生將秀清的臉變成阮文的臉，以對阮文的情投射在秀清身上。（《無雙》劇照）

變成了別人的容貌 便等同可以取代她的位置？

雖然李問遠離了阮文，加入偽鈔集團，可他的心卻無時無刻想念著她。直到他於泰國遇上了秀清（馮文娟飾整容前）。秀清不幸被大火燒至毀容，李問卻自私的請整容醫生將她的臉變成阮文的臉，康復後便帶著阮文的身份成為李問的戀人。但是，擁有了阮文的面貌，是否就可以取代她於李問心中的位置？而面對變成了阮文的秀清，不論李問是否投射了他對阮文的愛，即使秀清與阮文的性格不盡相同，只要掛著阮文的臉，她這一生也只可以活在阮文的影子下，成為她的替代品。

秀清一直只是愛情中的替代品（《無雙》劇照）

於酒店床上，李問曾經這樣對秀清說：「其實像我們這種人，怎麼可能得到最好的。能找個代替的，上天已經對我們很不錯。大家起碼得到點安慰，有時候假的比真的好，只要我們盡量愛的真一點。」二人的關係建立在虛假的身分之上，作假是李問的職業，但他卻不願向秀清說一句假話。當一直蒙在鼓裡的秀清看到阮文的真身時，她才明白真心話透露的真相往往比謊言難受。

張靜初一人分飾兩角：阮文清純溫柔，秀清則是老練的江湖女子，點擊下圖細看二人不同的形象。

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最後秀清愛李問都愛得累了，也深知永遠擁有他的方式便是與他同歸於盡，結局兩人在大海中雙雙死去。愛情無雙，其實在與秀清的相處中，李問也漸漸愛上了她。李問曾經畫下秀清的畫像，她看到後不禁問：「你只看過我的臉兩次，為何可以畫出原來的我？」李問只是輕輕帶過話題，說是自己的天份。到後來為避開警方的追捕，他提議不如一起換面，隱晦道出秀清在他心中已超越阮文的地位，阮文的臉已不再重要。更何況真實的阮文只是李問的鄰居，與他未曾深交，所以與阮文的一切經歷都只是李問的幻想。

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