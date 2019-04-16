鄭秀文(Sammi)在娛樂圈是出了名「狠」的女星。

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每件事都拼盡全力，要求自己做得「最好最優秀」的Sammi，正為七月份舉行的演唱會埋首努力練習。在這個身心俱疲，需要另一半莫大支持力量的時刻，卻爆出傳媒拍到許志安與黃心穎在的士內的一段親密片段。

在許志安對事件發表公開道歉後，Sammi更在自己的FB背景圖轉成黑色，如在表達當下難過的心情...

為何重頭又是這樣過 又這樣錯

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片中兩人舉止親密，也有連場的親吻場面。在看到這個片段時，他們的另一半該怎麼辦？Sammi近期受腳傷困擾，又要面對準備演唱會的壓力，不知道這次事件曝光後，她又要怎樣經歷心理和精神上的痛苦交戰？

如像分叉的感情線，46歲的Sammi和 51歲的許志安的婚姻來得不易，經歷多年的地下情、公開、分手、復合再到結婚，經過多年數之不盡的難關和考驗。

誰預算情愛這樣難捉摸

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其實Sammi和許志安在大家眼裡早已是公認的一對，每次問及戀情都以「很好的朋友」相稱。當年Sammi因參加新秀比賽入行，與許志安同屬華星唱片公司，有指二人因被安排成情侶檔合唱《其實你心裏有沒有我》而擦出火花。而兩人持續了近十年「友達以上，戀人已滿」的感情狀況，更是人所共知的公開秘密。

為何又在傷害我 又感動我

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說到最讓外界深刻的，該是2001年許志安在《勁歌金曲頒獎典禮》上的「廚房宣言」。當年鄭秀文和許志安分別獲得最佳男女歌手獎，許志安更感觸地在台上淚流滿面地說道：

有一個人我一定要多謝，我曾經喺佢嘅廚房講過：「如果有一日你攞女歌星獎，我攞到男歌星獎就好喇！」佢同我講：「要用心去做，只要相信自己就得架喇！」……多謝你！

聽到許志安的一席話，台下的Sammi亦感動得哭成淚人。二人哭得如此厲害，可能是因為在願望達成之際，二人卻是分開了。多年來的情感拉扯，有太多說不出的遺憾…..

當天我與你真的深愛過 今天我愛你又如何

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在二人感情空白的期間，許志安有過兩段未有開花結果的戀情，迷迷糊糊的狀態一直持續到2011年，在分手7年後，Sammi與許志安因在太平館撐枱腳「食豬脾」而曝光。他們的復合更是大家期待而久，一致替他們感到開心。

重新感受到愛情快樂的Sammi，也在網上寫下了對復合的感受：

「復合」一詞在大眾的心目中，太有期待，什麼童話故事，什麼完美結局，我實在害怕這種壓力。我並非要成就什麼驚天動地的愛情，我只想踏實地經營一段平凡人的情感。我坦承跟安仔從新開始。結果如何? 我不能預計。

心傷痛 從來未徹底流露

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一直在愛情長跑中表現得小心翼翼的Sammi，終於在2013年在巴厘島秘密結婚，與許志安的愛情修成正果，開心地向大家高呼宣佈：「你可以叫我許太了！」

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許生許太結婚以後的夫妻生活過得低調，卻不時讓人感受到恩愛甜味。由1991年開始拍拖至今已渡過了28個年頭，今年更是兩人結婚五周年，上個月還一起拍住拖參加婚禮，被斟茶的Sammi也表達出對婚姻的體會：

每一對夫妻都務必珍惜和努力守護。Mi 一直認為婚姻本身並不提供愛，是彼此之間的愛滋養著婚姻，是彼此的努力……

從「被斟茶」道出的一字一句體會，可以感覺到Sammi非常珍惜與許志安能成為夫妻的緣份。去年情人節許志安病倒之時，Sammi亦貼心地照顧他，放閃說道：「作為妻子，吃什麼，在哪吃，並不重要。當他發高燒和發冷，我什麼也幫不上，只能陪伴在旁...咱們是一起打一起面對。」

也許「相守」很難。如今想起許志安憑歌寄意，唱得街知巷聞的一首經典情歌--《唯獨你是不可取替》，更覺是謊言諷刺。歌詞中一句「唯獨你一個是不可給取替 是我生命裡的一切」道出深情愛意，但許志安在面對誘惑時，竟把太太、婚姻和承諾忘記得一乾二淨。

就在最後的一秒 我們的關係 就這樣了

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早年黃子華為Sammi演唱會擔任嘉賓時就以「香港最後一個童話」來形容他和許志安的愛情故事。如今看來，Happily Ever After似乎就只存在於童話內。

我們不快樂 快樂後不再快樂

就在最後的一秒 抱了 吻了 哭了

快樂不快樂 沒什麼快不快樂

就在最後的一秒 我們的關係 就這樣了 ---《快樂不快樂》

Sammi在宣佈復合時說過的「結果如何？我不能預計」，沒想到直到結婚後五年的今天仍在尋找答案。換了你是她，你會選擇原諒？還是選擇放手？

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