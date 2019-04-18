黃心穎偷食許志安　曾是鄭秀文健身buddy　心機閨密如何小心提防

黃心穎和許志安的偷情事件，引起網民哄動，甚至翻找他們過去的蛛絲馬跡。原來許志安與黃心穎的男友馬國明，都是明星足球隊成員，閒時會一起踢波切磋，而許志安的妻子鄭秀文，則與黃心穎是好友，不僅一起健身，有講有笑，今年還在對方生日時，留言祝她生日快樂，稱讚她似20歲。

鄭秀文和黃心穎曾是健身好友。(@sammi_chengsauman)

友情愈深，信任愈大，曾經趟開心靡，無所不談，但若換來背叛，尤是伴侶和摰友偷情，打擊可想而知。這起事件雖然轟動，但其實是老生常談的日常事，無論在朋友圈或社交網站，不時都有相類話題，連英國劍橋公爵威廉王子，早前亦被傳在凱特懷孕期間，與對方好友兼鄰居偷情，但事件發生至今不知屬真屬假。

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黃心穎和鄭秀文曾是好友，社交網站經常互動（點圖即看==>）

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摰親和摰友，都是最信任的人，沒存任何戒心，但正因如此，便讓自己不設防地遭到背叛。也許好友最初並沒這意思，令你放下防線，但隨他們相處時間變多，愈走愈近，感情也難免有所增減，故這時若自己從中不多加制止和提醒，繼續讓事情醞釀，最終或會引致意想不到的結局，摰友或會變成情敵。

無論有多友好，也要保留與伴侶的小秘密

一段關係只容得下兩人，但若把兩段關係混一起，變成三人的故事，最終也會有一人離開。好友相聚時，可不忌諱地談論是非，分享高興事，遇到不滿事情，對方亦如情緒垃圾桶般，給你時間盡訴心事，不過若把自己和伴侶的日常，全都向對方透露，對方便會不自覺地將你們的生活，代入到自己的生活，亦會更加了解你的伴侶個性，因而動情。因此，即使與朋友有多親密，也應各自保留另一關係裡的小秘密，這樣的話，感情和友情才能不交錯地平衡發展。

避免獨處時間，是最好保證

相處時間愈多，情感也會有所轉變，故伴侶和朋友的見面時間，不應太多，特別是獨處時間。姐妹閒聚時，我們都會帶同伴侶，希望大家變得熟絡，不過談得興高采烈期間，你或會冷落對方，讓其他好友跟他搭話，久而久之感情容易變熟絡。感情不是任何人都能控制，不主動給予任何機會，或不老是要求伴侶出席閨密聚會，也可能是防止方法之一。

可能你會反問，面對伴侶，怎能不信任？兩人相處，信任是最基本的基石，但如此同時，你要問問自己，聚會中的好姊妹，是否盡是你可信賴的人，若不，切記當心。

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主動提出，讓對方不再越界

不論是伴侶或好友，遇到不滿對方的行為，因怕傷及感情和顯得小器，一般都會裝作沒事發生，但這樣的話，對方會摸不透你的底線，繼而變本加厲，一句「你不會介意」，便會把你的底線漸漸推落，與你的伴侶表現親密，你也不能說些甚麼。

好些男生女生，在未拍拖前也習慣跟朋友嬉笑打罵，玩弄一下對方的頭髮、跟異性像好兄弟般搭膊頭，甚或有一個無所不談的「異性好兄弟」。這種相處模式，在有穩定伴侶後，是絕對有必要檢討。要是伴侶雙方也不介意，當然可以繼續，但要是你發現自己不能接受某些舉動，絕對要主動提出。當然你要先檢討令你敏感的原因，是不是自己過敏，確定不是再找個平心靜氣的時間說出，而不是每每像「捉奸」的認定對方不是。雙方關係，從來貴乎坦誠。

同時，真正的摰友，其實不會因你的坦白和抱怨，而跟你鬧翻，因此若然有不滿，便即管找個合適的時間，開心見誠地提出，這樣能守護大家的友誼，亦能避免後續的事情發生。

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