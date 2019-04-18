【人在中年】婚變出軌分手全因遇上錯的人　捱過困難先至有童話

娛樂圈這幾天可真是熱鬧。早幾日，洪欣老公張丹峰疑似出軌經理人一事被熱烈討論。但一波未平一波又起。許志安黃心穎的士偷情昨日被爆出後，旋即成為全城熱話。

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其實婚變這類事，在這年代已是見怪不怪了，根據政府的統計數字，香港在2016年的離婚率已高達34.3%，可想而知身邊有多少人曾經離過婚。但是否每個已婚的人，都曾出軌或有出軌的想法呢？又是什麼原因令那麼多人選擇離婚呢？

洪欣老公張丹峰疑似出軌經理人一事被熱烈討論。（資料圖片）

很多人似乎到了中年，有了家庭和孩子，內心就開始按捺不住，無論是不滿意對方或是出軌，都成為了離婚的理由，但你有沒有想過，婚變並非只是男方或女方的問題。CK在《人在中年》提到，其實婚變一切都根源於兩夫妻相處得不開心，一旦這個不開心沒有及時修正的話，就會形成一個循環，不斷的重複着，所以婚變只是時間的問題。也就是說，就算另一半出軌，主因並非對方好色，而是兩夫妻的關係存在破洞，沒有即時修復。兩人之間的愛漸漸變淡，這種「淡」不是細水長流，而是厭倦和乏味。

許志安黃心穎的士偷情昨日被爆出後，旋即成為全城熱話。（資料圖片）

為什麼夫妻關係的破洞無法修復呢？首先，這些破洞是源自於兩人生活中的摩擦，若沒有好好溝通和處理，這個破洞便會一直存在，當再次遇到類似問題的時候，兩人便又會發生爭執，這個破洞便愈來愈大，將兩人推向懸崖邊。那是否兩人多多溝通就能維持好關係呢？錯！兩人八字不合便是無法逆轉的致命傷。當你們兩人性格不合時，再多的溝通也沒有用，就如雞同鴨講。有些事，並不是靠努力和改變就能做到，不然「真命天子」從何而來？所以，選伴侶一定要選能理解自己、能夠治愈自己心靈的人。

選擇伴侶一定要選能理解自己、能夠治愈自己心靈的人。（Gettyimage/視覺中國）

結婚，是一件很神聖的事情，同時也是生活壓力的加冕禮，選擇對的伴侶真的非常重要。正如CK所說「捱過困難，先至會有童話」，選一個可以與自己共患難的伴侶，生活即使有再大的壓力，也能夠幸福度過。我見到不少女性朋友，快三十歲的時候，就開始急着把自己嫁出去，找了一個條件不錯的男朋友，拍了一年拖，甚至短短幾個月便結婚了。這種婚姻，你覺得會幸福嗎？兩個人相識不久，一起經歷的困難不多，又如何斷定對方就是那個可以與你共患難的人呢？或許當下你很愛對方，覺得對方就是Mr./Mrs. Right，但當你們的熱戀過後，面對的便是現實生活的壓力，兩人能否相互扶持，互做對方的心靈雞湯，就要靠彩數了。有些人，為了童話般的美好憧憬而步入教堂，那是「先有童話，再來捱困難」。所以，嫁給愛情容易，但嫁給婚姻，很難。

年輕人們結婚前一定要三思啊，不要被年齡所牽絆着，寧可多嘗試，找到那個最適合你的人，也不要一時愛情大過天，到了中年才後悔啊。

CK著《人在中年》（蜂鳥出版）

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「謹慎選擇一個到中年不會後悔的婚姻」​】



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