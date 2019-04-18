【黃心穎許志安】曾說不可取替卻終被取替　壞的是人心　不是愛情

原來一切都是虛假的嗎？曾經許下一生一世的諾言，說過唯獨誰是不可取替，但結果呢？原來不可取替的都隨時可以被取替，如果不是真相被揭穿，那麼她還要當多久傻瓜呢？一個她深信不會欺騙她的人欺騙了她，多年來一點一滴累積的信任，一夜之間就被摧毀了，她心痛嗎？不，心痛已經不足以形容她這刻有多痛。

曾說過的山盟海誓都是真的，唯獨她是不可取替也沒有假，有過最純真的愛情，卻經不起時間對人心的洗禮。（新天地MV）

童話破滅，他道歉，但一句「對不起」真的能挽回什麼嗎？他對不起誰呢？其實他對不起的是當天曾承諾會從今起好好愛她的自己，既是做不到又何必許下承諾？可知道做不到的承諾本身就是大大的傷害，她一時不能接受，這實在是人之常情，就算她一輩子不接受也可以，畢竟這一次實在太傷人了。然而，她仍然盡力保持最大的禮貌，沒有在最敏感的時候說半句，相反默默地換了一幅黑色的封面照，彷彿告訴大家，對，她很傷心，但她還可以，只不過不想再多言了。

20多年的感情是真的，簡單而純粹的愛是有存在過。（《靈魂道》MV）

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沒有落井下石，只因她真的很愛他，誰都知道她傷心，但沒有人能夠真正感受到她有多傷心，受了傷的人往往想把自己藏起來，不聽不理不問，好好用時間治療心傷。但亦有一些特別情況，受了傷的人仍然要裝沒事，只因工作沒有他不行，於是他吸口氣，努力強撐也努力如常，這樣子的他更教人心痛，明明做錯事的人不是他，但遭受最大懲罰的人，卻是他。

當人心變了，一切都可以變得很陌生，如他在記者會上自言很噁心、很陌生。（《狂獸》mv）

畢竟傷害已經發生了，傷人的要承受後果，受傷的要克服痛楚。所謂找回自己，其實是要把支離破碎的心靈逐塊收拾起來，重新砌回一個心出來，其實這用來形容受傷的人會比較貼切，過程不能急，要花漫長的時間，但不怕，會有不少人替你們打氣，好讓你們慢慢從陰霾中走出來，至於傷人者，他們自然也會有自己的後果，看來路都不容易走了。

但原來一切都是虛假的嗎？

不，就算再受到傷害，總不能對愛情失去信心，壞的不是愛，是人心。

壞的不是愛，是人心。（《狂獸》mv）

關於作者 鄺俊宇，著有《愛你，若只如初見》，《有一種幸福叫忘記》及《數到三，就放手》，三部曲作品均曾登暢銷榜第一位。

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