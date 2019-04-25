【戀愛經驗】愛情如長跑　細水長流的感情需「三觀」一致

對於找伴侶，有人認為要找性格相近的，在一起才會有話聊；有人覺得應該要找性格差異大的，兩個人可以互補不足。其實，性格相不相似都無所謂，因為每對情侶都有自己的相處模式，即使性格差異大，也能很幸福。相反，兩人的三觀若是不一致，那就出大問題了。「三觀」是什麼？對於每個個體來說，是世界觀、人生觀、價值觀。對於決定共同生活的兩個人來說，是人生觀，價值觀，消費觀。三觀一致才是能否融洽持久相處的關鍵。

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三觀不一致不代表不能在一起，只是若想要安穩地走下去，總有一方要遷就另一方的「價值觀」。雖說兩人在一起，就是要相互妥協。習慣可以適應，脾氣可以忍受，但要一個人完全背離自己的「主觀意識、自我價值觀」，去迎合另一個人的人生，真的太難太累，再多的愛在心力交瘁之中，也會被磨得七零八碎。

在愛情路上，若兩個人的主觀意識及自我價值觀都不一樣，再多的愛都會在心力交瘁之中被磨得七零八碎。（《分手再说我爱你》劇照）

有人愛情長跑了多年，期間經常吵吵鬧鬧，多次面臨分手，但因為不捨得放下這段多年的感情，所以透過結婚來磨合。只可惜，結婚不過三年就離婚收場。或許你會覺得可惜，但我覺得，他們早就該分開了，拖拖拉拉了那麼多年，弄得兩敗俱傷。兩人三觀不同，女方喜歡出去闖蕩，追求刺激，什麼事都要做到最好，而男方則喜歡待在家養花種草，一切順其自然；女的認為應該生一個孩子，而男的則覺得生兩個。兩人各個方面的觀念都踩不到一個點上。他們總是不同意對方，否定對方的一切想法，連人品都被大打折扣。她嫌他不思進取，他厭她急功近利，在彼此眼裏，對方一無是處。

他們真的那麼差嗎？其實不是，如果他們遇到一個與自己三觀相合、能支持自己的人。那麼，女方就會是一個有事業心、上進心、會享受生活的女強人。而男方則會是一個溫暖、顧家的好男人。可惜，他們都選擇錯了對方。

遇到一個與自己三觀相合的伴侶才能夠發掘出自己和對方的優點。（Gettyimages／視覺中國）

婚姻中的三觀，無法勉強整合。真正的婚姻應該是我追求的，你也追求，而我們恰好相愛。如果在戀愛階段，「價值觀」已經出現分歧，千萬別用婚姻來試。談戀愛時忍不了的，婚姻中更忍不了，把婚姻當作三觀整合的機會，最後只能淪為三觀不合的犧牲品。

三觀不合，只會是相愛相殺，千辛萬苦。總聽人說「和喜歡的人在一起，一點都不累。」，真正合適的愛情，應該是被幸福所包圍的。一段感情，一旦讓人覺得身心俱疲，那就代表距離終點已經不遠。

兩人在一起，重點並不在於個性相近與否，而在於人生價值觀是不是有共識。世界那麼大，有那麼多人，為何非要跟一個讓自己不開心的結婚呢？所以，找伴侶的首要條件就是三觀相合。若你的感情已出現三觀不合，而且常常為此心力交瘁的話，在此奉勸你，長痛不如短痛，早早放下，還有許多的幸福等着你呢。

兩人在一起，重點並不在於個性相近與否，而在於人生價值觀是不是有共識。（Gettyimages／視覺中國）

內容提供：煩糕

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「另一半性格不重要 「三觀」才是決定婚姻幸福的關鍵」​】

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