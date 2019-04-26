32歲吳雨霏懷第二胎　老公是初戀曾數度離合：經得起高低更矜貴

吳雨霏宣布再次懷孕！現年32歲的她，自去年誕下兒子Asher後，本周一再次分享喜訊，與「網球王子」丈夫洪立熙「四年抱兩」，並得到圈內好友蔡卓妍、楊千嬅和關心妍等人送上祝福，而她前日出席品牌活動時，便透露已懷孕四個月，而且較上次輕鬆，笑指「直情有時唔記得自己有孕在身」。

吳雨霏透過兒子Asher相片，公布懷有第二胎。(@ngk)

吳雨霏日前在社交網站，透過兒子照片宣布有喜，可見他拿著毛公仔，指向一張超聲波照片和黑板，上寫道「讚美主（PTL）！我已十個月大，而且將會成為大哥哥」，而她亦在分享裡補充，「這次很難保密，但很高興能夠分享孩子#2將會出生。」前日，她出席活動時，亦掩不住喜悅，大談懷孕心情，指第一次時較為緊張，亦甚少出門約朋友，但這次則較輕鬆，「出門見見大家和朋友都是開心的事。」

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吳雨霏前日出席活動時，見肚子微微隆起，平日卻從不吝惜分享與兒子的相處點滴（點圖即看，小心過甜）＝＝＞

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吳雨霏與Brian雖然結婚四年，但其實早已相識。當年Brian是位網球好手，曾拿下香港青少年排名的首位，而吳雨霏便是被他的風采迷倒，曾在結婚兩周年時，透露兩人是在13歲時認識，「還記得那時候遙遠的看到他打球，我的心會卜卜跳。」不過青澀的初戀，總會讓人感婉惜，兩人後來便沒發展下去。

吳雨霏和Brian數度離合，最終因了解而決定廝守終生。(@ngk) 數度離合更顯相愛決心 轉眼過了數年，直至2007年，吳雨霏再遇對方，而且還是在浪漫的聖誕節，「聖誕節我們又遇見了，從此我的生命就不再一樣。」當時吳雨霏已由Cookies成員轉向個人發展，而兩人的戀情，在兩年後曝光，卻如坐過山車般，於翌年暑假再次分開。Kary其後曾跟余文樂有過一段短暫的愛情，2013年她宣佈二人「因了解而分開」。在分手後不久，她便與Brian復合，感情亦再進一步，並於2015年結婚。

分手或證明不適合，但過後各自經歷不同事，最終再遇時，或許對方便是一個對的人。吳雨霏曾在訪問表示，不後悔當初的離合，指剛拍拖時年紀尚輕，看法或想要的東西，都隨經歷有所變化，而兩人再次的相遇，也是在對的時機和緣分，「或許大家分開時有不同經歷，故復合時都變成熟很多。」現時Kary與Brian結婚4年，仍非常珍惜這段關係，她更在四周年紀念時，引用自己歌《愛徹底》的歌詞，向對方表愛意，「原來經得起高高低低，一切更加矜貴。」

Brian在吳雨霏誕下Asher時，特地購入5,000萬渣甸山豪宅。(@ngk) 體貼和陪伴才是愛情的核心 Brian出名是位愛妻號，在吳雨霏懷第一胎時，不僅送150萬波子給她代步，在Asher出生後，他亦購入5,000萬渣甸山豪宅，為家庭提供舒適環境。不過，最讓Kary心動的事，不是物質上的豐富，而是對方愛的付出和體貼，其實在誕下Asher前，Kary曾歷小產，兩人雖一度感到失落，但Brian仍擔起責任，安慰和扶持對方，讓她走出陰霾。這件事亦讓兩人更珍惜對方，Brian雖做金融行業，工作較為繁忙，但也會盡量抽空陪老婆旅行，享受二人世界。

吳雨霏經常公開感謝丈夫，說他從不會錯過機會替兒子換片或洗澡，也感恩自己能遇上人生的靈魂伴侶。(@ngk)

愛是最大權利，吳雨霏當年唱「沒有想過太多，我只需要你」，也許已透露出自己的愛情觀，希望所愛的人，是位一直陪她經歷生命種種的人。她曾在社交網站，感謝丈夫經常「出席」她生活的大小事：

「謝謝你，當我開心的時候，你比任何人都更開心，謝謝你，當我流淚的時候，細心聆聽之後給我一個擁抱，謝謝你，當我沒有勇氣的時候，說要牽著我的手一起走，謝謝你，我不完美而且很多缺點，但你都一一包容，謝謝你，永遠把最好的東西留給我。」

真正的愛情，從來都是願意花時間陪伴和無條件的支持吧！

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