日本即將告別平成時代，進入令和新時代。時代更替，大眾都把焦點放在掌管實權的天皇明仁和皇太子德仁身上，其實他們背後的女人也不容忽視。

在日本這個父權社會中，女性的能力常常被忽視，社會往往認為出嫁後當個賢惠的妻子就是女人一生最大的成就，嫁入皇室的女性更如是。

日皇明仁這一代，嫁入皇室的女子雖是平民出生，卻不僅僅是「平凡」女子，即將退任的皇后美智子曾經到英國牛津大學修讀課程，候任皇后雅子曾是精通六國語言的外交官，紀子妃年少時曾在奧地利生活，精通英語和德語。才貌出眾的她們礙於身在皇室而未能發揮所長，因為平民出身而引起爭議，作為皇后或皇妃都要事事規行矩步。有傳美智子曾因沉重壓力患上失語症，雅子結婚後精神狀況很差，未能應付皇室公務，然而，同樣是平民出身的紀子妃似乎是其中最能適應皇室生活，常常跟隨丈夫出訪。到底妯娌之間，何以生活會差天共地？

【點擊回顧】以平民身份嫁入皇室的美智子，曾經坎坷......

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雅子曾患抑鬱：德仁繼承天皇之位 皇后壓力沉重

早在1991年，德仁已經被冊封為皇太子，意即他是天皇之位的第一順位繼承人，雅子1993年嫁給德仁成為皇太子妃，換言之，她當時已經被視為「未來皇后」。而德仁的弟弟文仁親王是第二順位繼承人，雖然他和紀子較早成婚，但民眾對紀子妃的關注度和期望遠遠不及雅子。

負責處理日本皇室事務的政府機構宮內廳對於皇太子妃的條件也異常嚴苛，身高不能比皇太子高，年紀要比皇太子小等，而雅子卻比德仁稍高，作為未來皇后的繼任人，平民身份也讓她受盡冷言冷語，即使能說六國語言，從哈佛畢業，宮內廳卻沒有把雅子的這些才能看在眼內，自然讓她心灰意冷。相反，紀子妃即使是平民身份，但由於只是王妃，所以受到的抨擊不如雅子激烈。

命運作弄：紀子誕王子、雅子只得獨女

對於日本皇室的女性而言，生下子嗣是責任。

而雅子作為皇太子妃，宮內廳對她的期望更大，她在婚後六年才正式懷孕，卻不幸流產，所以更加備受壓力。而她終於在2001年誕下公主愛子，然而皇室女性沒有繼承權，因此宮內廳仍然不斷催逼。相反，紀子妃婚後頭三年便誕下兩女，更加在2006年誕下悠仁親王，皇室暌違了41年的男性後裔，年紀小小的他已經是皇室中的第三順位繼承人。雅子妃自愛子公主後一直未有所出，承受的壓力和非議自然比起紀子妃更多。

雅子妃未能為皇室誕下男性後裔，一向備受指責，丈夫卻為她開口護航。（VCG）

雅子雖然壓力沉重，但丈夫和女兒一直都是她最強的後盾：

雅子妃受西方教育 難以接受傳統制度

雖然雅子妃和紀子妃同樣受過高等教育，但雅子妃的學歷似乎比紀子妃更加「顯赫」。

雅子出身外交世家，她畢業於哈佛大學，之後更在東京大學進修法學碩士，並且通過了極難的外交官考試，成為當時少見的女性外交官。雅子在職場上很有成就，一向接受西方教育的她，崇尚自由思想，這些想法和背景都與傳統守舊的日本皇室格格不入，自然難以適應。

相反紀子雖然曾在外國生活，但回流到日本的貴族學校「學習院大學」讀書，也因此與文仁親王相遇。在學生時期就和文仁親王戀愛，她早已有心理準備成為皇室一員，並不如雅子般有個志在外交官。而骨子裏，紀子接受日本教育，更能接受日本皇室守舊的一套規矩，所以便更能適應皇室生活。

同是平民身份嫁入皇室，卻有不同命運。（圖左為雅子妃、右為紀子妃：Getty）

無論如何，嫁入皇室的生活並不如劇集般那麼理想。幸而，雅子妃身邊仍然疼愛她的父親和婆婆美智子，同樣以平民身份嫁入皇室，美智子對她更能感同身受。雅子與德仁訂婚後，美智子 便邀請雅子的父母出席皇室宴會。相比起美智子本身，雅子或許是幸福的，因為美智子的父母連婚禮當天也不能與女兒同坐。在婆婆和丈夫的支持下，雅子妃近日也漸漸在皇室活動中露面，也承諾會努力執行作為皇后的公務。

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