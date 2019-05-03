Brad Pitt送前妻6.7億豪宅被猜舊情復熾：幸福不在乎能否走到最後

關於前度，我們可以不再關注他的社交媒體、刪除他的聯絡方式，讓他徹底從生命中消失。然而，現實中並沒有「一鍵恢復」這選擇，與他共度的記憶始終縈繞心頭。影星Brad Pitt與Jennifer Aniston曾經是荷里活中的甜蜜夫妻，離婚後重聚，Brad Pitt更為Jennifer Aniston送上令她感動不已的生日禮物，二人對關係的處理讓我們明白，坦然面對前度留下的痕跡，才能讓自己從容向前。

Brad Pitt與Jennifer Aniston二人對關係結束的處理讓我們明白，坦然面對前度留下的痕跡，才能讓自己從容向前。（Getty Images）

Brad Pitt與Jennifer Aniston曾經被認為是天造地設的一對，然而短暫的婚姻只維持了五年，二人於2005年宣告因無法化解的分歧而離婚，當年有傳二人的離異是由於Angelina Jolie的介入。十多年後，Jennifer Aniston與第二任丈夫Justin Theroux分開了，而Brad Pitt亦與Angelina Jolie離婚，回歸單身的二人於Jennifer Aniston50歲的生日派對上世紀同場再遇，擁抱閒聊了幾句後，便各自與朋友散開。

Brad Pitt更以當年與Jennifer Aniston同住的豪宅為生日禮物，原因是他得知當年令Jennifer Aniston最後悔的事是離婚時沒有買下他們的夢想之家作紀念，為此Brad Pitt花了港幣6.2億買下大屋，祝賀Jennifer Aniston 50歲生日。Jennifer Aniston得知後大為感動，也回想起二人曾經快樂的時光。

我們沒法預知未來會否幸福，但從過去的經歷中，至少可讓自己明白到怎樣的人不會使你幸福。（Getty Images）

Brad Pitt與Jennifer Aniston離婚的十多年中，坊間不斷傳出關於二人藕斷絲連的消息，不少人希望這對金童玉女能重新走在一起。很多人也曾幻想與前度重新開始的一幕，分手後應該怎樣處理自己與前度的關係？面對腦海中揮之不去的前度，應該抱著老死不相往來的心態嗎？然而那些刻骨銘心的回憶卻成為了生命中重要的一部分。

前度是過客 對彼此的意義早在分開時過去

相處時曾經歷的感情與時間都是無可取代的。我們沒法預知未來會否幸福，但從過去的經歷中，至少可讓自己明白到怎樣的人不會使你幸福。正因為所有的選擇都無法預習，需要親身經歷過才知道結果。無論結果如何，後悔的便更要鼓勵自己於未來多加努力，否則冤枉的路便走得更冤枉了。當有天擁有幸福時，回望過去，你會慶幸沒有選擇當時遇過的人，但仍然為他們出現在你的人生中感到欣慰。

時間會帶著我們走，讓我們清楚為什麼從前會這樣茫然。（IG_jennifer_aniston_the_official） 在Jennifer Aniston與第二任丈夫Justin Theroux分開後，曾接受媒體People的訪問，談及兩段皆以離婚收場的婚姻時，她表示「婚姻是否成功並非由可不可以走到最後來衡量。」雖然在外界眼中看似是失敗的婚姻，Jennifer Aniston卻認為她的婚姻非常成功，因為她感受不到半點的空虛。不會因為害怕孤獨而勉強維持婚姻，才是對自己的人生負責。

要費盡力氣拋下與前度的一切，還是像Brad Pitt與Jennifer Aniston般坦承那些曾經深愛著的人令自己的生命更完整？在娛樂圈中，有多對明星情侶分開後還是會祝福對方，在彼此心中佔一席位，再見仍是朋友：

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