【復仇者聯盟4】星爵Chris Pratt曾當舞男　小10歲未婚妻竟是她？

《復仇者聯盟4》故事鋪陳十年之久，為了令劇本保密，除了演員不會獲得完整的劇本外，導演羅素兄弟更寫公開信，希望觀眾不要「劇透」。於是大多觀眾與演員都乖乖聽話，直到最近一次的訪問中，羅素兄弟才「解禁」，指5月6日後歡迎大家公開討論。 唯飾演星爵的Chris Pratt，戲裏戲外同樣搞鬼，早早在IG「疑似劇透」，而在鏡頭背後，Chris Pratt的演員生涯也幾經波折。

（《銀河守護隊》劇照）

星爵Chris Pratt的IG，卻早早在4月29日已分享拍攝時的照片與影片，難怪美國隊長Chris Evans笑言星爵是「Loser」。（prattprattpratt@instagram）

Chris Pratt無懼「劇透」 美國隊長Chris Evans笑言：「Losers！」

得悉「解禁」後，飾演美國隊長的Chris Evans亦興奮表示終於可以公開片場片段。而導演曾提及在電影中三位同樣名叫Chris的演員－飾演美國隊長的Chirs Evans、飾演雷神的Chris Hemsworth及飾演星爵的Chris Pratt中，就只有美國隊長最可靠。

且看星爵Chris Pratt的IG，卻早早在4月29日已分享拍攝時的照片與影片，難怪美國隊長Chris Evans笑言星爵是「Loser」。

Chris Pratt為了劇集《Parks and Recreation》的演出，高峰增至300磅。（《Parks and Recreation》劇照）

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曾為生活當舞男，也曾為演出增至300磅至抑鬱

Chris Pratt並非來自富有家庭，卻從小已是運動明星，大受歡迎。高中畢業後，主修演戲，卻在首學期已輟學，為了生計更曾當脫衣舞男。他曾在名嘴Ellen提到，只在婚前派前表演過三次。

後來，才19歲的他更離家到生活，與朋友以海灘為家，晚上睡在「Van仔」上，又在餐廳當侍應幫補生活。其後，更被導演發掘，拍攝恐怖片《Cursed Part 3》，他也開展了他的演員生涯。

為了演出電視喜劇《Parks and Recreation》，Chris Pratt不惜增至300磅，拍攝6年，也由只演一季的配角，躍升為主要角色。後來卻因為太肥胖而令他抑鬱，而為了爭取《銀河守護隊（Guardians of Galaxy）》的角色，他便決心減肥。6個月內，他減掉60磅，令人眼前一亮。

今年年初Chris Pratt已經振作起來，更向女友求婚。而這位比他年輕十歲的未婚妻原來是阿力舒華辛力加的女兒Katherine Schwarzenegger。（prattprattpratt＠instagram）

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結束8年婚姻 一年後向小10歲阿力舒華新力加女兒求婚

於2017年，一直被認為是荷李活模範夫婦的Chris Pratt與Anna Faris同發聲明宣佈離婚，結束8年婚姻。二人經常與兒子一起出席活動，而Chris Pratt也曾甜蜜表示：「我要謝謝老婆Anna，我愛你，你給我那麼多，你給我全銀河最偉大的星星，我的小兒子，愛你們。」可惜最後還是離婚收場，發出共同聲明道：「Anna和我很難過要告訴大家我們在法律上要分開了。我們已經努力了好一陣子，我們真的很失望。我們的兒子有很愛他的父母，也因為這樣，我們希望能可能將事情低調處理。我們對彼此仍有愛，也將永遠珍惜在一起的時間，並持續互相尊重。」

不過，今年年初Chris Pratt已經振作起來，更向女友求婚。而這位比他年輕十歲的未婚妻原來是阿力舒華辛力加的女兒Katherine Schwarzenegger。Chris在IG 上po出親吻未婚妻的照片，並寫下：「親愛的Katherine，很高興你說『我願意』！能跟妳結婚真的太讓我興奮了！大膽和你一起生活真的太值得驕傲了。」而Katherine也甜蜜回應：「親愛的，除了你之外，就不想和其他人活這人生了。」