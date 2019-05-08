【復仇者聯盟4】Iron Man戲外愛錫老婆　經典對白原來出自⋯⋯

《復仇者聯盟4：終局之戰》在開播前，羅素兄弟寫公開信提醒各位觀眾「嚴禁劇透」，而這「禁令」終於在5月6日解禁。 《復仇者聯盟4》故事鋪陳10年有多，最令人感動當然是鐵甲奇俠（Iron man）與女兒的一幕。但原來，那窩心對白大有來頭，啟發自Robert Downey Jr與兒子的真實對話。

（《復仇者聯盟4：終局之戰 》劇照）

（內含劇透）

「I love you 3000」是羅拔唐尼與孩子的真實對話

電影中最令人深刻的一句，一定是Tony Stark女兒Morgan跟他說：「I love you 3000.」而他又在大戰前一晚預錄影像，跟女兒說最後的一句說話。隨着「劇透解禁」，粉絲們也紛紛引用這窩心對白，在社交媒體上來表示對Iron man這角色的不捨，因為這位英雄角色的故事也會隨着《復仇者聯盟4：終局之戰》而結束。

而這對白背後也是另一個窩心的故事，導演羅素兄弟曾在訪問中提到羅拔唐尼跟他們分享，當他跟自己小孩說：「I love you tons.」時，小孩可愛回應：「I love you 3000.」他們覺得這對白會更多人喜歡，於是便加到劇本中，成為《復仇者聯盟4：終局之戰》的經典對白。

＊而戲中飾演女兒Morgan的Alexandra Rabe，演出後大受歡迎，不少觀眾大讚可愛：

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（Getty）

妻子一句說話，才有今天的Iron man

飾演Iron man的羅拔唐尼的經歷一定也不簡單，能成為今天的荷里活巨星，全因第二任妻子的一句說話。

羅拔唐尼的父親是為獨立電影人，從小受薰陶，早早對演藝事業大有興趣，可是也是因為爸爸而染上毒癮，8歲已接觸大麻，後來也吸食其他毒品。他需雖在事業上有不錯的成績，也演出舞台劇，更榮獲金球及奧斯卡影帝提名，可是多年來卻因為毒癮而不斷進出戒毒所，第一任妻子也因此而跟他離婚，他更在法庭上說：「吸毒就像拿著一把槍放在自己嘴裏，手指頭扣著板機；而我就是喜歡槍械的味道。」

負面形象開始令羅拔唐尼的事業走下坡，直到2003年，他遇到當時的電影監製第二任妻子 Susan 。二人迅速墜入愛河，羅拔唐尼亦在她30歲生日前向她求婚，不過 Susan的條件卻是「你必須徹底戒毒，不然我不會答應你的求婚。」就因為愛人的一句說話，便令羅拔唐尼下定決心戒毒。二人育冇一子一女，不過小兒子最喜歡的Marvel角色卻是「鷹眼」，而羅拔唐尼亦曾發表愛妻宣言：「每個成功男人背後，都有一個令人難以置信的女人。遇上Susan就是我人生中最大的幸運。」

＊更多羅拔唐尼與妻子Susan的甜蜜照片：

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Sources：Hollywood Reporter