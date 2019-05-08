【陳綺貞分手】以「大人」方式告別關係：18年，沒有讓我們懷疑愛

陳綺貞與音樂人鍾成虎早前宣佈分手，兩人愛情長跑16年，面對傳媒大眾，他們總是被問及婚訊。然而，早在兩年前，他們已經選擇用另一種方式延續這段關係，就是昇華為更親密的友誼。我們常常覺得分手後的關係一定是「倒退」，即使再見亦是朋友，兩個人始終不及從前親暱，面對曾經的親密愛侶，我們總是不知道如何自處。

陳綺貞與鍾成虎拍拖16年，聯合發表分手聲明。（IG@cheer___chen ）

小時候，我們因為分手哭得死去活來，甚至因愛成恨，從此與對方關係破裂。長大後才發現，緣起緣滅本來就是平常事，失戀仍然會讓人很難受，只是我們明白了感情從來不可以勉強，關係也從來不止一種形式。即使你們不再牽手擁抱，也可以成為彼此生命中重要的人。分手不是離別，只是換個形式相處。關係的轉化，永遠是感情中最難學習的課題。

以下明星情侶，成熟地與感情關係說再見，或許也有值得學習之處。

18年，沒有讓我們懷疑愛，反而讓我們更願意愛人與被愛。懂得愛人，才是大人。 陳綺貞

陳綺貞與鍾成虎仍然是彼此人生中的好夥伴。（資料圖片）

我們對愛情的信心難免隨著感情經歷而動搖，一段感情，兩個人愛過、磨合過，為了關係付出過、改變過，還是無法一起走到最後。這種「徒勞無功」的感覺讓你開始懷疑真正的愛情是否存在，甚至把質疑帶到下一段關係。陳綺貞卻告訴我們不要因為分手懷疑愛，每一段關係都讓我們成長，你學會了怎樣愛人，也學會了自愛，才不會錯失你的真命天子。

人長大了，明白感情有不同的層次，所以無論關係如何。感情不變最重要，你快樂，所以我快樂。 容祖兒

容祖兒（Joey）與劉浩龍（師兄）拍拖多年，宣佈分手後卻依然是朋友。去年師兄舉行演唱會，Joey仍然有到場支持，更加坐第一行。演唱會完結後，容祖兒在Facebook上發文支持師兄也暗示兩人關係終結了。她告訴我們關係只是一種形式，即使關係變了，感情依然存在，你依然會因為他的快樂而快樂，會因為他的難過而難過，你們在彼此心中仍然會留有席位。所以，你其實沒有失去過甚麼。

容祖兒與劉浩龍拍拖5年，分手後仍是朋友。（容祖兒Facebook）

我的世界從來不存在童話，只有愛。我們的愛都是真實存在的，不虛不假。 鄧麗欣

「你根本從來都不愛我。」被分手的那一方，往往會質疑對方對自己的愛，甚至會代入受害者的角色大肆醜化對方以宣洩情緒。我們覺得被分手那個才會受傷，然而在一段關係中，不論提出分手還是被分手，只要曾經愛過，都總會有感受。我們都被一時的情緒蒙蔽了眼睛，其實冷靜下來，你知道提出分手的他，承受的壓力和負面情緒從來不比你少，因為你清楚明白兩人之間的愛實實在在存在過。

鄧麗欣與方力申拍拖10年，戲內戲外都曾經愛過。（01娛樂圖片）

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