【曖昧】「若即若離」更能吸引男生？令愛情升溫　原來不靠這方法

都說戀愛中，曖昧時候最快樂。快樂，卻有點不純粹，因為總是苦甜參半，若即若離，但我們總是樂意這樣消磨寂寞，因為怎苦，都不及空空如也苦。 說是場「曖昧博弈」，有輸贏是既定事，但我們總想做勝利那位。究竟「若即若離」是不是必勝法？假若對方一時熱情，一時冷漠，又代表了甚麼？

（《The Last Summer》劇照）

戀愛中的「若即若離」，只會令對方愈來愈不喜歡你

心理學家Gurit E. Birnbaum作了一個十分有趣的研究，名為《Are You into Me？》拆解「千古謎團」：到底若即若離會否令對方更喜歡自己？

結果與我們認知的相反，要是若即若離，日子久了，也會令對方失去興趣。反而，浪漫的說話、大膽說出自己的思念，反而會令對方愈來愈喜歡你，也更覺得你吸引。研究團隊解析，因為我們的習性會防止我們投入一些看不見將來的關係中。

（《The Last Summer》劇照）

看過不少劇集與「愛情雞精」，總是教人：即使喜歡，也別告訴他。然後鏡頭一轉，男主角苦苦等候，求之不得，輾轉反側，更覺女主角可愛。現實？世間浪漫事不多，憑甚麼覺得別人要為自己受苦呢？

不過，「若即若離」或許也只是有些人逃離「Friend zone」的手段，以下方法或許更有效：

覺與伴侶沒有將來？這正是令有關係變好的契機

曖昧對像，尚知道「若即若離」沒有用；那男女朋友又如何？若覺與伴侶沒有將來，是該今更有酒今天醉，還是應該努力改變？

另一心理學家Valerie Young就這課題作出研究，指出即使覺得沒有將來，但改變其實對關係有利。只要樂於改變，二人都不怕為了對方而積極改善，即將現在可能覺得沒有將來，但積極求變還是可以令關係更穩定。研究團隊找來165對情侶，發現一起作出改變會令關係變好，當關係更密切時，也不會那麼容易感到「若即若離」。

Sources：Psychology Today