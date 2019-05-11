【婚內情】ViuTV新劇講五角關係：另一半出軌，責任未必喺佢到？

Viu Tv最近播出自家劇集《婚內情》，故事的開端是夫婦馬淑湘（鄧萃雯飾）和孫逸（陳錦鴻飾）的結婚二十週年，強勢的妻子配上渴望自由的丈夫，他們的婚姻仿佛注定要被旁人入侵。孫逸與插畫家許或然（談善言飾）因合拍而產生感情，同一時間又與妻子的妹妹馬淑媛（廖碧兒飾）有曖昧關係。另一方面，馬淑湘也與自己的主診醫生林若德（林德信飾）發展一段親密關係。到底一段婚姻，是否容得下五個人？

有人覺得《婚內情》中的婚姻觀反而更「貼地」。（《婚內情》宣傳照）

「安心偷食」引起全城轟動，對婚姻與愛情不忠，在大眾眼中已經是滔天大罪。然而，那種對婚姻一生一世的忠貞感情觀，在現代已經變得珍貴。偷吃、出軌的例子其實在社會中比比皆是，只是礙於道德，他們不願意揭露。《婚內情》正正就是反映了主流中「不道德」的現實，馬淑湘與孫逸結婚二十年，她一直深愛著他，作為藝術品商人的她花盡心思提拔丈夫。她將他的作品改頭換面，迎合大眾，成為暢銷書籍。

孫逸卻毫不領情，不滿妻子干涉自己的作品，他租用工作室避開妻子，更漸漸周旋於妻子以外的女人之中。看《婚內情》的人或許會覺得血淋淋，因為故事很「貼地」也很殘酷，夫妻之間出現矛盾，卻又不戳破，只是各自利用自己的方式逃避。

你認為維繫婚姻最重要係啲咩？…我會話係各取所需！ 孫逸

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男人出軌，理由何止一個？

孫逸對馬淑湘明明沒了愛，他也不願結束這段婚姻關係，只是一邊搪塞著妻子，一邊在外尋找其他女人的慰藉。當作為愛情專家的孫逸在講座中被問及「維繫婚姻最重要的是甚麼」，他的答案不是「愛」，而是「各取所需」。這就是為何他對妻子沒有愛，也能繼續走下去，他從來不覺得婚姻是修成正果的愛情，反倒像合作關係。雖然他不喜歡妻子干涉他的事業，但馬淑湘可以在事業上扶持他，同時又能在生活上照顧他，他自然願意留在她身邊。唯獨給不了他激情和被理解的感覺，於是他就尋找其他女人填補妻子無法滿足的需要。情人談善言會支持他天馬行空的理想，她會細心聆聽他的出版大計，會陪著他吃妻子覺得「不健康」的街頭小吃。妻子讓他挫敗，情人卻讓他可以重拾自信。

愛已經不再是維繫婚姻的關鍵。（《婚內情》劇照）

兩夫妻可以相處咁多年，你以為淨係得愛？裝聾扮啞都好緊要。 馬淑湘

一旦說破，關係再回不去了...

當然，孫逸的一隻手掌拍不響，還要馬淑湘的配合，才能成功地發展這一場五個人「婚內情」。她深愛著孫逸，當她知悉丈夫與許或然出軌時，沒有揭穿對方，也裝作不知。女性看到這一幕，一定會大罵馬淑湘傻。只是細心想想，在現實中的女性面對一個結婚二十年的丈夫出軌，又豈是會說捨就捨。因為一旦說破了，兩人的關係就回不去了，她只好裝聾扮啞，寧願承受丈夫的背叛也不願離開對方。有如現實中的愛情，我們對著最愛的人，總是可以屢次原諒、容忍。