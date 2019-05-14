賭王何鴻燊之子何猷君近日向超模女友奚夢瑤求婚，兩人在真人騷《愛的時差》擦出愛火花。拍拖不久，何猷君已經認定對方，並且在四太梁安琪名下的內地商場用近10萬支玫瑰佈置場地，在舞台上向奚夢瑤單膝下跪，最後求婚成功。

何猷君這次花上不少時間和心思計劃求婚，漫天的玫瑰花、粉紅色的城堡、粉紅色蘑菇伴舞、LV戒指盒加上耿直一句「小明，你覺得咱兩有可能在一起嗎？」，誠意十足，有些女生直呼浪漫，但也有些女生直呼「娘」味濃，不懂得欣賞何猷君精心預備的求婚計劃。不過全天下的女生不受落也好，只要女主角覺得浪漫就好，畢竟有些女生把求婚看得比結婚更重要。

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何猷君的「土豪式」求婚當然不是人人豪得起，圈中仍有不少簡單但不失浪漫的求婚方式。阿嬌丈夫賴弘國的求婚方法就是一例，他沒有鋪天蓋地的玫瑰花，但身為雙子座的他卻給予阿嬌驚喜連連的感覺。他先是以魔術的方式在阿嬌的生日派對現身，手拿著一朵玫瑰花，先是說一番情深告白，然後從玫瑰花中變出戒指向她求婚。

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求婚，的確是男性人生裏的一大課題，有些人會隆重其事，預先佈置好場地，穿上正式服裝向對方單膝跪下；有些人會請另一半的親朋好友，一起見證這個重要時刻；有些人不會鋪張，只是簡簡單單地跟對方求婚。至於女生，有了穩定的另一半後，心中等著男生開口求婚，幻想過無數次求婚的場景，到底幻想能不能成為現實？看看十二星座會跟另一半求婚時的方式。

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