【向西聞記】為爭獨房犧牲老婆　物質至上的渣男：沒有愛只有自私

港劇《向西聞記》近日於Netflix上架，雖然每集不到半小時，卻道盡不少港男港女所遇到的感情問題，搞笑的演繹裡，包含毒藥的實況，讓人看後深感共鳴，而最後一個故事《碌架床》，更指出愛情和麵包的矛盾，男主角為求得到私人空間，到底能去到幾盡？

黃家謙婚後仍與兄嫂共用同一房間，但亦沒錢支付首期，道出了不少人的心聲。(《向西聞記》劇照)

有人曾說「有樓有高潮」，香港寸金尺土，一家人擠在約300多呎的單位內，少了談情的私人空間，難免讓人愈想擁有，甚至失去理智。《碌架床》的男主角黃家謙（王宗堯飾），婚後仍與家人同住，與兄嫂共用同一房間，對方睡碌架床的上層，自己則跟老婆茱莉亞（蔡明思飾）睡下層，因此無論是調情或房事，也像沒私隱般，無奈被迫公諸於世。

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縱然不想同住，但兩人因投資失利，損失買樓的首期儲蓄，加上物價高企，亦不願捱貴租，結果只好一直維持原狀。直至一天，家謙的父親在憤怒下，拋下一句「你們誰先給我生孫子，房子就給誰住」，結果家謙和哥哥便充滿鬥志，誓要搶得房間的擁有權。

《向西聞記》的《碌架床》故事，道盡不少人買不起貴樓，唯有擠在同一屋內的心聲：

+ 10 + 9 + 8

家謙請求好友「幫忙」令老婆懷孕。(《向西聞記》劇照) 為了單單一間房，不惜出賣老婆？ 兄弟你爭我奪，大抵都是不少家庭的日常事，而且最後都會和氣收場，不過，若爭搶的是人人都渴望擁有的居住空間，也許便不會談甚麼孔融讓梨。這個比賽的最後，家謙終能以勝利者姿態，霸佔整個房間，但在擁有的過程間，他卻展現出道德崩壞的渣男一面，因自己的生殖能力低，於是決定瞞著老婆，讓好友悄悄代替與其行房，希望老婆盡快懷孕。

在故事的結尾，家謙與其「兒子」坐在碌架床上談話，兒子拿著一幅畫，指老師責訓他「一間屋住不下八個人」，但家謙只是一笑帶過，一切盡在不言中。當時家謙的老婆茱莉亞其實正站在門後，看到這一幕，她的神情亦若有所思，好像知道整件事的來龍去脈，甚至家謙對她所做的「渣事」。

不過，這樣便難以理解，換作任何人是茱莉亞，遇上這樣的男人，理應當面對質，瀟灑離場，但她卻選擇默許，並留在身邊，像是認同在土地不足的情況，也要迫不得已作出犧牲般，無可奈何地接受這個選擇。姑勿論其做法，但她堅決死守的愛情，其實仍算是「愛」嗎？

拼命要得到獨立房間，不因愛只因自私

有說愛情像顆幼苗，需花時間和心思栽種，若遇上橫風橫雨，便需犧牲冒險相救。不過，比起論幼苗成長的快慢，筆者認為更重要的是，情侶互相合作和付出的栽種過程。其實，家謙由始至終都是以自己利益出發，縱然後悔好友的「幫忙」，不斷責怪自己，但他所說的每句話，「無能力」或「戴綠帽」等，主語都是他自己，從沒提及「老婆」，像在告訴別人，自己的犧牲比任何人多，而且自己才是受害者。

選擇原諒，也許更加痛苦。(《向西聞記》劇照) 他最愛的，或許還是物質和尊嚴 當家謙得知阿嫂比老婆更早懷孕，雖然曾想認命，但在茱莉亞提早臨盆時，醫生向其指會剖腹接生，他卻毫無擔心老婆的安危，拼命感謝醫生「幫忙」。也許這場愛情裡，從來都只有一個主角，茱莉亞為家謙設想，而家謙則只為自己，把尊嚴和物質放到最高，只要觸及這些問題，便會拋棄其他東西，如愛情和道德等，來守護自己真正想要的地位和財產。

一個真正愛你的人，會把其他都放在次位，並不惜放下尊嚴，上至為家庭拼命賺錢，下至為你剝蝦殼，都在所不辭，只求你幸福快樂。儒家有云，「欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心」，一個房間雖能給你家的感覺，但若中途失去自己的「心」，又何能體會到家的存在？雖茱莉亞知道家謙最愛的不是自己，而且最終選擇原諒，但兩人的感情，已出現芥蒂，而當中的幸福，亦一去不返，因此當他們沉醉於獲得的同時，其實也許會背負更多失去的痛苦。