【向西聞記】解構戀愛心理　「呃呃氹氹」搞曖昧高手都懂這招數？

港劇《向西聞記》於Netflix上架，故事內容貼近港男港女的愛情觀，讓不少人看後都有共鳴。當中有些故事還記述，時下男女相識的過程裡，還不都是「呃呃氹氹」，互相過招和誘惑，讓人墮入他們的情網中。

《向西聞記》故事內容貼近港男港女的愛情觀，讓不少人看後都有共鳴。(《向西聞記》劇照)

感情向來有多種，真愛或錯愛，甚至有些人會玩弄愛情，有些甘願被玩。而在這「呃呃氹氹」的世代，不少人都變得「精明」，不過亦有人會不小心誤墮情網，成為被騙的一員。為此，《向西聞記》的故事，便分析不少渣男的心理，好讓他人都能小心提防。

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張繼聰飾演一位動物傳心師。(《向西聞記》劇照) ​招數一：利用小動物，博取女生好感 正如《畜牲傳心師》男主角振邦（張繼聰飾）所言：「當狗公，說不定更容易跟動物溝通」。《畜牲傳心師》便講述振邦（張繼聰飾）在誤打誤撞下，成為動物傳心師，為動物說出內心話，並為死去的動物傳話。不過，這些當然都是騙人，只靠小聰明和似是疑非的說話，來獲取女生的信任，亦利用她們對動物的同情心，相約對方外出。

也許不少女生都清楚對方的意圖，或只因一時的失意，不願面對現實，找個水泡又何用揭穿來意。但不是人人都適合找水泡，要是想要長遠穩定關係，也未必需要立即揭穿，不妨學一學振邦的初戀雨雅（胡杏兒飾）。雨雅因年輕時曾對振邦抱好感，因此即使知道對方的大話，也依然赴約外出，希望給多一次機會，只不過看到對方不懂珍惜，那便不用留情地瀟酒離場。

《向西聞記》的故事，都貼近時下港男港女的愛情，不知你是否覺得似曾相識？

+ 6 + 5 + 4

趙永洪是位嘉亨灣保安，卻在酒吧裝作是住客。(《向西聞記》劇照) 招數二：你住貝沙灣？我住嘉亨灣。 朋友玩交友app有一大原則，不是專業人士全部刪走。到底是對女生們「投其所好」，還是男生只懂吹噓，實也叫人搞不清楚。《食女性地嘉亨灣》描述時下男女的愛情觀，男主角蘇柄康（趙永洪飾）在酒店內，結識一名女生，當時該女生用英文說住貝沙灣，亦嫌棄普通的酒店，但當柄康載她到嘉亨灣時，她卻願意與對方在較骯髒的後樓梯發生關係。

其實，柄康只是嘉亨灣的保安員，並不是有錢人，女方全不知真相，亦不會深究，只要在她記憶裡，與其歡愉的對象，是嘉亨灣的住客，便已足夠。（故事結局，女方當然也不是住在貝沙灣。）不少女生認為，即使只是談一夜情，地位身份同樣重要。沒錯，擇偶條件各有所好，但要安全地發生任何形式的「情」，第一步還是擦亮眼睛看清楚自己處境，別被不屬於你的「名利」衝昏頭腦。

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+ 8 + 7 + 6

徐浩昌在劇中飾演不敢向女生表白的IT男。(《向西聞記》劇照) 招數三：你是最好的，只有你不知道 《因為寂寞所以健身》，有如其名，男主角莫直（徐浩昌飾）是個不受歡迎的IT人，沒有追求者，喜歡吃東西，養成一個大大的肚腩。不過，一切由遇見陳嘉純（黎紀君飾）後改變。一次卡拉OK聚會，當在場所有人都恥笑莫直的身形，只有阿純溫柔的關心他，並表示他練大隻一定非常吸引。聽到如此鼓舞的說話，莫直為追求對方，開始加入健身行列，甚至不惜傾家蕩產簽會籍，希望得到對方仰慕。

聽起來雖然動人，但「安仔愛上池美麗」的劇情，只會出現在大台的《開心速遞》。結果莫直所報的健身公司倒閉，鼓起勇氣相約女神見面，對方一再使用的溫柔語調背後，原來是想sell他買倫敦金。

可能你也覺得莫直由始至終都是蠢，對方女神級數，怎會看得上一個「肥毒宅」，一定有企圖。

筆者卻嫌女神太有「目的」，不夠真實。只要你細心留意，身邊其實不乏所謂男神女神（或是娘娘），無時無刻都發放一種「你是最好的，只有你不知道」的訊息，只要你稍一不夠堅定，就會自動入伍當起兵來。收兵這回事，未必下下要明刀明槍的利益。要是下次遇到強勁對手，不妨將戰線拉長，對方是對你真的有意還是「收兵」，至少得個知字。

《向西聞記》的故事，都貼近時下港男港女的愛情，不知你是否覺得似曾相識？