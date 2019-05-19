出軌有樣睇？私家偵探「專業」分享：無需電話密碼也可知曉？

都說男女最可恨事，就是「出軌」。一次不忠，百次不用雖不是鐵定道理，但人人當是金石良言，伴侶稍稍說謊，便化身偵探，事事懷疑，比工作還累，因為永沒下班。但近日卻有研究顯示，原來女生更擅長「說謊」，更有私家偵探教路，不用密碼也可從對方的手機看出端倪。

（《瑪嘉烈與大衛系列－綠豆》劇照）

私家偵探：「出軌」蛛絲馬跡包括⋯⋯

二人相處，最重要為信任。不過，即使如此，還是有很多人時時化身偵探，「樂此不疲」。私傢偵探Tom Martin就「教路」，伴侶有以下行為，或是「出軌」的蛛絲馬跡。而美國偵家偵探公司NAI則給予「專業意見」，經驗之談，首要條件竟是不要犯法。他們指出，私隱是受法律保護的，即使是家人，也不應侵犯。一些在網絡上流行的方法，其實都在灰色地帶，有潛在風險，如侵入他人的帳戶、安裝監視程式等等。

但若各位想當業餘偵探，還是可以聰明地見微知著，一支手機已可見端倪。「留意」他的電話，卻非一般的查看，而且無需密碼！



【點圖即看】「私家偵探」如何初步看穿一個人有否出軌？＝＝＞

+ 6 + 5 + 4

他們更建議，要調查就要把過程與細節都好好寫下，對方的改變與異樣便一目了然，不是純粹想像。雖然他們的建議非常專業，不過要是一對情人要走到這一步，又何必再查呢？

（《500 Days of Summer》劇照）

研究：更難從女生面部表情得知曾否「出軌」

除了留意生活習慣，西澳大學的研究卻發現，男性與女性同樣能夠單靠表情與第一印象就能判別男性是否曾出軌，卻難以判別女生有否類似經驗。

研究在線上進行，共有1500，18到75歲的參加者。他們收到189幀頭像，當中101位是男生。研究團隊發現結果令人驚訝，因為男女生對於男生的第一印象出奇地準確，他們都能單靠相片得知誰人曾出軌，但放在女生相片上則不行。

團隊表示，這或暗示了女生更擅長掩飾或對女生無法「以貌取人」，因為即使同性亦難以判別。但他們也補充，結果或許受化妝效果影響。結果雖然有趣，研究團隊也再三提各位不應以貌取人！

（《瑪嘉烈與大衛系列－前度》劇照）

要不全然信任，要不學會「隻眼開，隻眼閉」的藝術

即使如此，筆者乍看，以上所謂直覺、「蛛絲馬跡」或真是「出軌警示」，即使「中了」，也不一定是出軌。建立不了信任，不斷如找錯處般與伴侶相處，不過是不斷損害二人關係。

查看對方手機，不斷查問對方身在何方⋯⋯這等錯誤我們都也曾犯過，是「過來人」便會知道，這不過是無底深潭，這次找不到錯處，你還是會想：「不過是及時刪除了吧」。這累人的遊戲，沒完沒了，不信任還會引起大大小小的爭吵。在你看來，是有根有據；在他看來，只不過是一次又一次的無理取鬧。

雙方鬧得沒趣，還會被對方怪罪不信任，倒不如學會「隻眼開，隻眼閉」的藝術，適時「愚笨」，永遠是相處課的最大智慧啊。

Sources：Independent Uk