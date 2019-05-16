【倚天屠龍記2019】蛛兒唯一拋棄張無忌女人　男人變了質只得放下

劇集《倚天屠龍記》的劇情進入後半段，張無忌終於成為明教教主，為了找出叔叔殷梨亭被何人所傷，他和明教眾人到少林寺查證。而途中他遇上了一生最愛趙敏，及後，他與四個女子糾纏不清。周芷若、趙敏、蛛兒、小昭，每一個她都在他心中留下過足跡。

蛛兒因練習母親的千蛛萬毒手而容貌醜陋。（《倚天屠龍記》2019劇照）

周芷若外表端莊賢惠，趙敏機智聰明，小昭溫柔體貼，而蛛兒，大部份觀眾或許只看到她偏激古怪的一面，為了煉成母親的家傳武功「千蛛萬毒手」，不惜自毀容貌。她早在小時候就在蝴蝶谷與張無忌相遇，當時是金花婆婆侍女的她已經愛上了那個滿腔正義，咬破自己手背的張無忌，明明被粗暴對待，卻因為這一咬而對他念念不忘。長大之後，她與化名成為曾阿牛的張無忌重遇，容貌醜陋的她遇上跛腳的張無忌，只因為對方一句不嫌自己醜就許諾終身，甚至為對方殺掉朱九真報仇。大部份人都不能理解她的橫蠻潑辣，軀殼之下，她的心卻比誰都要真摯、堅貞。

【倚天屠龍記2019】張無忌一生周旋在四位女子之中，周芷若、趙敏、蛛兒、小昭；可惜性格決定命運......

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情根深種，全因誤以為同病相憐？

蛛兒對張無忌的愛無怨無悔，她明知小時候身中寒毒的張無忌命不久矣，成長後仍然窮盡心思尋找他，花盡一生守候可能已經不在人世的人。

兩個人識於微時，她被父親殷野王趕出家門，過著漂泊浪蕩的生活，而張無忌父親被武林中人逼死，母親跟著自盡。兩個被世界遺棄之人走在一起，自然滋生了同病相憐之感，這份歸屬感，讓她一生都情繫於他。她知道張無忌最重視義父謝遜，她就替謝遜擋了金花婆婆一掌；身受重傷的她，仍然喃喃說著張無忌的名字。她對他的愛很執迷也很純粹，趙敏、小昭愛上的都是那個武功高強、魅力四射的少年，她愛的是那個倔強兇狠的小張無忌。

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放下執著 不再眷戀過去

她眷戀的，始終只是過去。蛛兒被周芷若所害，從死裏逃生後，無忌坦白說出自己的真實身份，面對久別重逢的張無忌，她只是放下一句，「我的心早已給了那個張無忌了，我要尋他去，我若是尋到了他，你說他還會打我、罵我、咬我嗎？」説得帶有三分傷感，因為她愛的由始至終都是自己回憶中、想像中的張無忌。

那個活在過去的張無忌，她深知再尋也不會尋得著，只能默默將他置於心底。而今日被眾人圍擁、待人仁恕寬厚的「明教教主」張無忌，也再不能勾起她的惺惺相惜之感。她決定瀟灑離場，親手粉碎這場發了許多年的夢，成為四女之中唯一拋棄張無忌的人。從前的愛與恨都放下得徹徹底底，與父親重修舊好，假裝瘋癲地渡過快活餘生。

當她死裏逃生後，恢復絕色容貌。（《倚天屠龍記》2019劇照）

看著蛛兒，猶如看著自己，曾經我們執著於求之不得的愛，沉醉於美好的過去，但就如金老寫到：真正的人、真正的事，往往不及心中所想的那麼好。或許當你的幻想被戳破，不再執著於變了質的他，你雖孤獨卻自在。