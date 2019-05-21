【麥浚龍謝安琪】新歌《廢話》唱出相處學問真理：相對無言更害怕

情歌不一談情說愛，情歌不一定說情人。麥浚龍與謝安琪相隔四年，繼《羅生門》後，又再次合唱，《廢話》承繼董折與浦銘心的故事，是Part One CD未有收錄的作品。由林夕填詞，說出一種狀態－二人相處到一個關口，滿口「廢話」，卻總比相對無言好？

Kay在IG中寫道：「不擅長肢體動作，但喜歡全力以赴的感覺 。」 （kaytse@instagram）

【《勇悍17》到《廢話》】感情最大難關：濃情轉淡？

由去年推出的《勇悍17》，到上周剛推出的《廢話》，同樣也在唱董折與浦銘心的故事，繼續那「不浪漫」的風格，說昔日那麼一對平凡小情人在《勇悍17》相遇，走過《暴烈34》，相處十年，相對無言前，不着邊際的「廢話」，怒吼或呢喃，會不會是另類情話？

感情，由「青春故意怒放」到「唯求情調怒放」

筆者最愛這等「不浪漫」情歌，明明愛情一詞太籠統，五味雜陳，而大眾卻偏愛甜。《勇悍17》的青春，相信大家不陌生，也不難想像，愛情最純真最初的模樣，偏要賣弄青春，奮不顧身，也總情有可原；可是大家總是為會「happily ever after」的故事，卻沒有多少個有勇氣感受－就如對抗世界後，與身邊人的「情話」，終有一日會淪為廢話連篇，是罵是呵，是「你好嗎」或「吃飯了沒有」都不要緊，只求昔日「情」還在。

要斷不斷的，要不捨不捨的，林夕寫道：「粒粒字沒意思不相干／就如情詩有時」，廢或不廢，根本無關說話本身。

麥浚龍、謝安琪新歌《廢話》，同時亦是快餐店的20周年主題曲，更在上周電視廣告上首播兩分鐘版本，相信各位粉絲見到都覺得很驚喜，更期待這故事能搬上大銀幕嗎？（kaytse@Instagram）

以下重溫董折與浦銘心的故事：

+ 6 + 5 + 4

說話愈來愈「廢」是理所當然？

日常中已充斥不同「廢話」，真正有意思事不多，就如日常就是不浪漫。

《廢話》唱的是董折與浦銘心成為「陌路人」前的狀態，雖然Juno曾在雜誌訪問中提及，故事有很多支線發展，已剪輯多個版本還未推出，但相信無礙故事中二人終走向離婚的「結局」。

筆者覺得，不論歌曲或影像，也正好唱出情侶間那「不浪漫」的日常。雖然不浪漫，但也不一定要是分開收場，林夕帶點禪意地寫道：「你我愛漂亮廢話 ／最怕有意思想講」

壯烈激情是吸引，但細水長流的感情，或就是需要淡得無色無味的「廢話」。筆者把歌反反覆覆地聽了很多次，比起分手前夕的鬰悶，筆者更覺那也是一種恬淡的昇華－句句廢話、沒有要事商量、也沒有相對無言的消極，不就是我們憧憬那「歳月靜好，你常在身則」的寫照嗎？

畢竟相處久了，對話愈來愈「廢」是必然。要是相對無言，或句句深意，相信更令人害怕。