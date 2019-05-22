雖説金庸寫的是武俠小說，但除了英氣凜凜的打鬥場面外，書中的動人愛情也扣人心弦。《倚天屠龍記》中最主要的感情線就是張無忌與周芷若、趙敏、小昭、蛛兒，然而，配角們的愛情故事雖沒有著墨太多，也令人留下深刻印象。張翠山與殷素素至死不渝的愛情，楊逍與紀曉芙無怨無悔的愛情，殷梨亭與楊不悔忘年相知的愛情，每一段都能感動人心。

殷素素為張翠山殉情 成全他的武當俠義

元國郡主趙敏願為張無忌放下名利，有幾分殷素素的影子。張無忌的母親殷素素是天鷹教教主之女，世人眼中的邪教魔女，卻偏偏愛上了名門正派的武當五俠張翠山，金老沒有給他們如無忌趙敏般的大團圓結局，反倒讓二人接連自刎，做對亡命鴛鴦，或許只有這樣，才能看得出殷素素的用情至真。殷素素對張五俠一見傾心，與金毛獅王謝遜一起把他帶到冰火島，隱居十年，結為夫婦，生下無忌。原本可以一輩子做對神仙眷侶，但為了兒子能有更好的成長環境，夫婦二人決定回到中原。

殷素素心狠手辣，卻對張翠山一往情深。（《倚天屠龍記》2019劇照）

兩人背景一正一邪，自然少不免受到江湖中人的責難，即使殷素素願意為張翠山改變，曾經心狠手辣，嫁給張翠山後卻立下誓言，「隨我夫君行善，決不再殺一人」。只是過去依然纏繞著她，當她跟著張翠山回到武當山後就是悲劇的開端，她曾經傷過張翠山的師兄俞岱巖，間接讓他終身殘廢。對方認出了她，張翠山陷入兩難，在義，他應當為師兄報仇，在情，他又不忍傷害自己心愛的妻子，於是覺得自刎謝罪。殷素素沒有獨活，立即跟著張翠山殉情，沒有半點猶豫，結局無盡悲涼，但對於殷素素而言，卻是個能與丈夫團圓的完滿結局。

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+ 7 + 6 + 5

紀曉芙不悔愛上楊逍 寧犧牲自己保全他

《倚天屠龍記》中的紀曉芙只是出場了三次，卻已經讓人對這個女子深深著迷。她是滅絕師太最寵愛的徒弟，殷六俠的未婚妻，卻被明教左使楊逍擄走，並且失身於他。她應該恨他，卻偏偏愛上了他，更偷偷為他生下女兒楊不悔，以表自己對楊逍無怨無悔的愛意。她帶著女兒在外漂泊，不找回楊逍，因為自尊，不回峨嵋，因為有愧。最後，她與滅絕師太重逢，她將當年往事娓娓道來，滅絕師太以掌門之位和倚天劍作誘，要她回楊逍身邊趁機殺了他，她斷然拒絕，為此被一掌打死而丟了性命。

紀曉芙與楊逍沒有太多談情片段，卻也能看出他們對彼此的情深義重。紀曉芙捨身保楊逍周全，楊逍知悉紀曉芙的死訊後，受不住刺激暈倒，風流倜儻的他自此終生不娶，獨愛她一人，兩人的愛意溢於言表。

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楊不悔和殷梨亭發展一段忘年戀。（《倚天屠龍記》2019劇照）

楊不悔愛上殷梨亭：真心還是補償？

楊不悔和殷梨亭的愛情真是陰差陽錯，卻是故事中最美滿的一對。殷梨亭原本與不悔母親紀曉芙有婚約，未婚妻被擄，他一直盼望著當年的紀師妹回來，盼了十多年，卻盼來了她早已移情別戀的消息，後來更被趙敏傷至殘廢。或許老天也憐憫這個情深漢子，為他的生命帶來了紀曉芙的女兒 － 楊不悔。在他癱瘓之際，不悔在身邊悉心照顧，起初，他把她錯認成紀曉芙，喃喃說著情話，她對他是同情和憐憫，所以在他身邊補償他。

後來，兩人之間卻漸漸萌生出真感情，不悔覺得殷梨亭的安危比任何事都重要，甚至對無忌直言「他要是死了，我也不能活了。」她對他，不再是愧疚，而是濃濃的愛意；而他對她，也不再是舊情人的影子，而是當真動了情。楊不悔不顧世俗眼光，勇敢求愛，最終成為了書中最幸福美滿的女子。

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