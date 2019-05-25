【插畫】起床一起刷牙、一起下廚　他們相愛成家和我們有分別嗎？

2019年5月17日，台灣立法院終於通過「台灣同婚法案微調版第 4 條」，同志們終於可以在5月24日結婚了！ 你想過家的模樣，是在一個你喜歡的屋子裡，住著你所愛的人，你們每天早上一起刷牙、煮一桌飯，細數生活。一個家，因愛而被期待著，多好。

1986 年，「台灣首位公開出櫃的男同志」祁家威到台北地方法院公證處，申請與他的同性伴侶結婚遭到拒絕。2015 年開始，他提出同婚釋憲申請，2017 年 5 月，司法院公布大法官釋字 748 號，宣告民法不允許同性結婚屬違憲。

在這之後，經過兩年時間，不斷為保守勢力反對方阻擋、干擾，但終於在今天 5 月 17 日，立法院針對同婚專法進行逐條表決，並通過台灣同婚法案微調版第4條。婚姻平權的漫漫長路走到今天，同志們終於可以成家了！

過去他／她們不敢去想、不願去想，或者還沒有機會，想像可以和所愛之人共組家庭：

+ 10 + 9 + 8

此時此刻，我們想拉著大家的手，不論你有沒有伴，想成家與否，都能一起來看看「家」的樣子。

家的場景，從飯廳餐桌、客廳後院到親密臥鋪，和所愛之人共度的空間……屬於愛人們的家，或許可以是這些模樣：

餐桌：吃讓人幸福，我們要不一起下廚，一起吃每一頓飯？

有人說過，吃和愛很像，在吃食的時候，我們會產生和愛人相似的滿足感。而我想著，為你第一次下廚，雖然我不太會做菜，會把廚房弄得好亂，但我知道你不會嫌棄。我們會一口飯一口愛，咀嚼只屬於彼此的日子，平凡但好幸運。

「為了看到你幸福，我願意做任何事。」——《因為愛你》（女人迷製圖）

客廳：窩在沙發上陪貓玩，慵懶一個下午的時光

在我們的窩，養一隻貓吧。我們會在有陽光的午後，一起窩在客廳沙發上，你看小說，我寫日記，貓咪窩在我們身旁，三個生命體相互依偎、彼此靠近。即使只是這樣安安靜靜地度過一個下午，都是好快樂，好奢侈的幸福。

「我的快樂就是妳，在妳身邊就是我快樂的方式。」——《藍色是最溫暖的顏色》（女人迷製圖）

浴室：我們還要每天手牽手，一起去刷牙洗臉喔

在我們的浴室，會擺上兩個人的牙刷，那是我們共居的證明。然後這樣好不好？我們每天早起跟睡前，一起走到鏡子前，刷牙洗臉，像是在說，每一天的開始與結束，那個我們都還睡醒惺忪、或者睡意深刻的時刻，生命很疲倦，但我們擁有彼此。

「跟你在一起，我就是透明的。」——《摯愛無盡》（女人迷製圖）

臥室：夜很深，我很安全，數著你的鼾聲入眠

終於來到我們的床了。我們一定要去挑一張，好柔好軟的床，選我們愛的顏色與材質，打造一個最舒服的臥鋪。因為在床上，是我們最脆弱，與赤裸的時刻。我們會在那裡，擁抱彼此吧；我可以感覺到你，你的體溫，與氣味，一個夜晚到另一個夜晚，不用再害怕夜有多深，我只數著你的鼻息入眠。

「如果你偷走了一個人的吻，你要如何還給他？」——《愛情的模樣》（女人迷製圖）

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：同志相愛成家插畫集：「說的是一輩子，就是一輩子」】