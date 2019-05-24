【Will Smith】夫妻恩愛21年奉行「開放式婚姻」：愛非要對方改變

荷里活恩愛夫妻Will Smith與Jada Pinkett Smith結婚21年，依然如熱戀般羨煞旁人。很多人認為經營一段幸福的婚姻也許需要絕對的忠誠、花心思製造浪漫並用盡方法令對方開心。然而，Will Smith與Jada Pinkett Smith卻有另一套夫妻相處哲學，認為快樂是自己的責任，不應要求對方為自己填滿快樂。令人驚訝的是，二人一直奉行「開放式婚姻」，卻意外地讓彼此的感情更緊密的聯繫著。

Will Smith與Jada是荷里活公認的恩愛夫妻，經常結伴出席公開場合。雖然不時有媒體報導二人出軌或有意離婚的消息，他們總是一笑置之，繼續以行動打破謠言。二人對婚姻的看法有別於一般人。結婚後，Will Smith與Jada繼續以獨立的個體生活，並沒有變成「我們」，這樣看似疏離的相處方法卻讓他們比所有夫妻更要甜蜜。

Will Smith與Jada認為愛一個人，便更要給予對方空間。（Getty Images）

愛情就像園藝 深明管束無法令關係更好

經歷了21年的婚姻生活，Will Smith明白到愛情就像園藝，把自己比喻成栽種者，Jada則是他小心呵護的幼苗。二人的甜蜜互動羨煞旁人，在二人結婚20週年紀念日上，Will Smith於Instagram上寫下他於這些年來學會了的事：愛情就像園藝，愛一個人應該要尊重對方、支持她的所有，而非要求對方為自己改變。

Will Smith把愛解讀成聆聽、給予與自由，即使結為夫妻，伴侶的角色也不是為了滿足自己的安全感與私慾。他樂於扶持太太去追尋自我，希望能與Jada於舒服的節奏中一同成長。Jada除了演員的身份外，還開設了電影製作公司，更專注於音樂創作。她既要兼顧工作，又為三孩之母，丈夫的支持絕對是她勇於面對挑戰的動力。

快樂是自己的責任 Ｗill Smith：我要你嘗試讓自己變得快樂

Will Smith 曾拍片分享夫妻相處之道，說太太令他對愛情的意義有深層的反思，「從前我老是想嘗試令她快樂，可是她告訴我，『你無法令一個人變得快樂』你令一個微笑、大笑或感覺良好，完全是在自我控制的範圍外，這是一個「假浪漫」的概念。於是我收起了這想法，改為要她嘗試讓自己變得快樂。」他又提到，婚姻是兩個截然不同的人，選擇在大家各自的旅程中結伴同行，但彼此的快樂是個人責任，「所以我們決定各自尋找自己內在的喜悅，然後回到我們的戀愛關係上，呈現出「已經快樂」的一面，而不是走到彼此面前乞討，要求對方滿足自己的需求，為自己填滿內心的快樂，這是不公平、不切實際的，甚至會破壞愛情。」Will Smith強調不要把個人快樂的責任推在別人身上。所以一直以來，他都讓太太做自己喜歡的事，成全她的快樂，令關係更親密。

【按圖看甜蜜照】結婚21年，Will Smith與Jada Pinkett Smith被公認為荷里活恩愛夫妻：

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奉行開放式婚姻 放任政策全因對伴侶充滿信心

開放式婚姻挑戰傳統的道德，Will Smith曾於電影宣傳活動上表示他不反對太太跟別的男生在一起。而Jada也同樣回應「Will可以做任何他想做的事。」此言一出，大眾無不驚訝於二人如此自由的相處方式。Jada解釋，她不會管束丈夫，只因他們的關係充滿信任和愛。擁有愛情並不等於擁有對方，他們讓對方隨心所欲，是因為他們對自己的愛充滿信心，管束其行為並不是令關係無瑕的最佳方法。

Will Smith感激Jada為家庭的付出，把自己的生日願望送給太太。（Will Smith's Bucket List）

縱使外界一直不看好二人的婚姻，Will Smith多次以行動證明他與Jada是天下無雙的一對，於社交平台大放甜蜜照片、公開場合宣示愛的宣言，就連Will Smith的生日願望，也是全以對方為出發點。在他50歲生日時，Jada曾承諾答應他任何的生日願望。Will Smith感激Jada為家庭的付出，深知太太為兼顧家庭與事業背負巨大壓力，特地與她到杜拜旅遊，更安排了跳傘體驗，希望Jada能藉此享受這暢快自由的感覺，同時陪伴著自己完成人生的Bucket List。