【如何脫單】在交友App也可遇見真命天子　尋人過程謹記六個要點

近年愈來愈流行使用交友App結識朋友，但應該如何用得精明？掌握六大秘訣，便可以輕鬆使用交友App交友。

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有些朋友在聽到我在Tinder上認識華衞，兩人從認識、交往、大手拉小手在世界各地流浪到結婚的故事後，就露出欣羨的眼神，躍躍欲試，也想在交友軟件上右滑左滑找到愛。下載前，請聽我親身使用交友軟體而得出的6個由衷建議，或許會讓你經歷少一些挫折。

放下先入為主的印象使用交友軟件，你會遇到同樣尊重你的人。（gettyimage/視覺中國）

1、交友軟體只是一個媒介

交友軟體只是一個用來認識人的媒介。在交友軟體上認識的人不一定比較差或比較好。交友軟體的用戶形形色色，不只有玩世不恭的渣男和渣女，也有純情男和女神。你不能預知自己在哪裏遇到什麼樣的人。不要先入為主，請用平常心看待交友軟體，也不必因自己透過交友軟體去認識對象就看扁自己。

倘若沒有這樣的認知，我不建議你踏入玩交友軟體的行列，害己害人。如果帶有色眼光看交友軟體，你或許會陷入邊玩邊自我嫌棄，卻又無法戒掉的精神折磨中，或你可能無法信任在交友軟體認識的另一半等等。我認爲最糟的，是你不會好好對待在交友軟體認識的人，給予他們基本的尊重。請讓我再次強調：交友軟體只是一個認識他人的媒介，不必因使用交友軟體而看輕自己；你的想法會展現在你的行為裏，請尊重在交友軟體上認識的人，你想要被怎麼對待就怎麼樣對待別人吧。當然，別人不尊重你的話，你就知道你的心力應該擺在其他地方。

使用交友App前，要認清自己底線，避免將來後悔。（資料圖片）

2、知道並堅持自己的底線

你爲什麼使用交友軟體呢？是爲了找一夜情，固定炮友，還是想拓展交友圈？不論你的理由是什麼，還是沒有理由，我都建議你先思考自己的底線是什麼。

這樣說可能有點抽象，這樣說吧，討厭煙味的話，就不會想跟老煙槍接吻，甚至連那個人在你旁邊抽煙可能都受不了。那在找約會對象的時候，就不要跟會抽煙的人見面，何必讓自己感到不舒服呢？曉得底線後，爲了自己好，不論別人怎麼利誘威脅，都要堅持那些底線。爲什麼這很重要呢？以性教育中很重要的一點來舉例：基本上性行爲絕對要戴套，保護自己也保護對方。相信我，一些怪人總是想要用一些超級奇怪又莫名的理由說服你不要戴套。一定要堅持住，別被對方的甜言蜜語給騙了。將來你會爲自己的屹立不搖而感謝自己的。

選擇合適的交友軟件能助你有效選擇合適的對象。（資料圖片）

3、選擇合適的交友軟體

每個交友軟體都會針對他們的主要目標受眾而提供不同的功能，可以依據自己的需求選擇合適的媒介。除非特別喜歡基督徒，如果想找一夜情的人，卻使用基督徒交友軟體尋找歡度一夜的對象，還跑來跟我抱怨沒有人想跟他去開房間，我白眼一定翻到天邊去。不是說在基督徒交友軟體就遇不到這樣的對象，但機率應該不高吧？就像想要吃新鮮海鮮卻跑到南投找，不是很有效率。以兩個我比較喜歡的交友軟體來舉例好了：Tinder個人簡介上最醒目的就是照片，比較適合透過視覺第一印象的人來交友；而Okcupid除了可以放照片，還可以回答許多關於個人的問題，透過公開這些問題的答案，系統會幫你計算對象和你匹配的程度，Okcupid就很適合尋找相性的對象。研究交友軟體的功能，使用對的媒介可以幫你省下不少時間和精力哦。

在交友App認識朋友時，嘗試給自己多一些彈性，可能會有不一樣的驚喜。（gettyimage/視覺中國）

4、給自己多一點彈性

在不踩到底線的情況下，你可以給自己多些彈性。我知道你使用交友軟體可能有一定的目的，但，你知道的，人生容不得你這麼固執，生命總不會照你安排的走。還有，有時候你期望太高，失望會更大。你可能期望跟害羞的理工男交往，但這個在交友軟體認識的文科男生很可愛，對時事有不少獨到見解，對你也非常專一、誠懇。喜歡他的話，何不試試呢？執着讓人辛苦，有時候「Go with the flow」，順其自然也不錯嘛。

使用交友App時，總會遇到一些不快的事，但千萬不要對人性失望。（gettyimage/視覺中國）

5、你沒有錯，希望你不要對人性感到失望

不管使用交友軟體還是在生活中都可能遇到爛事，不過在這就讓我提醒你使用交友軟體時會遇到的令人不舒服的事：收到噁心的「近」照、和網友約見面被放鴿子、認定人們都是膚淺的外貌協會而失去信心、跟網友交往，網友卻在上床後人間蒸發……若你不幸地遇上那些事，請溫柔地告訴自己：「我沒有錯，錯的是那些不懂好好對待我的人，也不是所有的人都這麼壞，我只是剛好遇到了。」

若你無法放下，不管是封鎖那人也好，訴諸法律制裁也好，最忌諱的就是不斷地責怪、折磨你自己。想想，讓你不愉快的人不知正在哪快活，你卻還沉浸在負面的情緒裏，讓自己好過點吧。

讓自己好過一點吧。（gettyimage/視覺中國）

6、愛你的家人朋友都是你的依靠

陷入令你困擾的狀況時，記得，愛你的家人朋友都是你的依靠。你可以跟他們分享你的憂慮，你並不孤單。有一點很重要，當你想下定決心封鎖某個對象卻無法親自執行時，家人朋友可以毫不猶豫伸伸手指頭幫你哦。這部分就算是我自己的抱怨，我知道在某些狀況時你無法想到這麼多，但還是看一下吧：愛你的家人朋友雖然能協助你，但最終還是要靠你調整心態走出來。請不要對他們予取予求，甚至一直鬼打牆地拿同樣的問題煩他們或把他們的建議視爲惡意。雖然他們不一定對，有時旁觀者卻看得比較清楚。看着你這樣，家人朋友其實心疼又無奈。若你拿捏不好的話，可能會把真正關心你的人推開。嘮叨了一堆，要是你還是無法理解我想說的是什麼，或許看電視劇《Dirty John》會讓你更明白。

朋友永遠是你的後盾。（gettyimage/視覺中國）

看完了我苦口婆心的建議後，你可能會想：「靠！說得容易，這很難做到好不好？」是啊，我也是花了一年多才了解並實踐這些道理。因長相不符合臺灣大眾的審美觀，所以我一直對自己的長相沒有自信。不但如此，我的打扮風格也獨樹一格。讀了大學以後，好多朋友都說我比較適合跟歐美人交往。他們可能只是在讚美我、陳述事實或沒有任何惡意，自卑的我卻會默默難過，我認爲他們的意思是我在臺灣是個醜女。當然，我想太多了。沒自信再加上高中就讀女校，我不太會和異性相處，大學又在一個偏遠、常下雨、同性戀遠比異性戀吃香的地方。身爲一個異性戀者，四年都談不了校園戀愛，在校園裏愛上優秀帥氣同志愛到怕。

試問，在這樣的環境下，如果沒空坐30分鐘的巴士去市區參加活動、認識更多人，交友軟體何嘗不是一個很好的媒介？大二我使用過Skout，只想認識異性的我發現在上面大部分的男生目標都是「更深入的交流」，最後我就悻悻然地把軟體卸載了。大四時，沒有成功脫離單身的我突然開竅了，與其天天哀嘆，不如把握單身的快樂，在出國交換前好好大玩特玩，於是我成了Tinder的忠實用戶。

曾經我也質疑自己為何在現實生活結識不到朋友，而要使用交友App。（資料圖片）

挑剔如我，除了做好安全措施和慎重選擇外，我還堅持不跟抽煙以及有另一半的對象見面。每次要跟人約出來，我一開始劈頭就問他會不會抽煙和有沒有女朋友或老婆。因此，我沒有跟幾個人見過面，就在不到一個月內把方圓10公里內18至27歲的異性戀男生都滑掉了，只有每天新加入到這範圍內的男生才會出現在我的帳號上。怎麼辦？我還是想要尋找異性啊！我於是開始使用Okcupid和Badoo。有時用交友軟體或者跟網友見面時，我感嘆自己是個被愛情市場淘汰的廢物。因爲我沒辦法在生活中認識對象，只能靠交友軟體滿足欲望。我好討厭這樣的自己，爲什麼我這麼可悲呢？這感受尤其在交友軟體上遇到討厭的事時愈見強烈。那就刪除帳號，別再折磨自己了吧。無奈我卻又會在軟體卸載沒多久又把它載回來，繼續這個自虐的循環。我認爲交友軟體只適合我Have fun，在裏面認識的對象並不適合談戀愛。儘管偶爾會對網友小暈船，但我總是很快發現他們令人憎惡的地方，馬上清醒過來。直到我遇到珍禽華衞（Ocho）。爲了跟他多相處，我試着順其自然，給自己多一點彈性，卻也意外地陷入愛情。

在tinder認識伴侶並不是甚麼奇怪的事，不應該帶偏見對待在上面的網友。（資料圖片）

開始交往13天後，華衞就依原定計劃飛去墨西哥流浪了。第一次戀愛沒多久就遠距離，就像玩遊戲連小囉嘍都還沒打就直接面對大魔王一樣。華衞一走，我的自卑和不安全感如大洪襲來。我爲何要爲了這個在Tinder上認識沒多久的人在帥哥如雲的馬德里守着感情呢？感情的基礎還不穩固，我卻已經買了12月飛哥倫比亞的機票要去找他，這投資值得嗎？我這個人值得他談他最討厭的遠距離戀愛嗎？我可以信任他嗎？……（題外話：馬德里的確充滿帥哥美女，非常值得一去哦）我起了分手的念頭。一晚，我和華衞視訊，我一股腦傾訴所有的猜疑。華衞不懂我的煩惱的點，一臉疑惑：「在Tinder認識的又怎麼樣？」交友軟體就是適合害羞的他認識女生的地方，華衞從不帶偏見對待在上面的網友。跟他談過以後，我的不安大多被化解了。與其擔心無法掌握的未來，不如好好把握現在，無謂的擔憂對自己沒有益處。我開始學習用平常心看待交友軟體。

在交友App認識的均是本身有伴侶的，但都已經過去了。（資料圖片）

交往後我再也不使用交友軟體了，原以爲玩交友軟體會遇到的爛事再也不會來煩我，殊不知我還是遇上了 — —奉勸你不要追蹤約過對象的社交軟體帳號。在我約過的對象裏，有百分之十六的人，相約見面時欺騙我他們是單身，卻很蠢讓我在社交軟體發現真相。每當發現自己成為了白目無知的第三者，我都會傷心地大哭，不停地責怪自己。讓我打擊最大的那次是發現那個跟華衞一樣有張老實臉，甚至問過我要不要跟他交往的軟體工程師，他跟我約會時，實際上是有另一半的……發現那混帳騙我後，有段期間，只要看到華衞那張我很愛的老實憨呆宅男臉，我就特別難過、生氣。男人都好糟糕，我能信任我的另一半嗎？我們遠距離的時候，華衞有偷吃嗎？最可惡的是，他會騙女生他單身然後跟她們上床嗎？後來和華衞聊過後，我的心情就平復許多。我告誡自己：「不應因幾個爛人就以偏概全地認爲所有男人都很渣，也更不能因此推定與我同床共枕的男人就不得信任。」

不要隨便為自己在網上認識的人套上隨便的標籤。（gettyimage/視覺中國）

人不疑，疑人不愛。莫名的猜忌和不安全感都是感情的殺手，我應該以正向積極的態度來過日子，建立互信互愛的關係。隨着時間過去，且和華衞建立堅固的關係後，現在再回想這些曾經令我傷心的煩憂，內心已平靜許多，有時甚至連一絲波瀾也沒有，料想我離「見山還是山」這境界更近了。

1、交友軟體只是一個媒介 2、知道並堅持自己的底線 3、選擇合適的交友軟體 4、給自己多一點彈性 5、你沒有錯，希望你不要對人性感到失望 6、愛你的家人朋友都是你的依靠

希望你把我的6句忠言放在心上。偶爾咀嚼一番，也許會給你不同的視野，讓你玩交友軟體玩得更坦然。記得，我也還在學習體現這些道理，你不孤單，這一路上還有我陪呢！

作者簡介：tsainei

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「雖然我在Tinder認識另一半，但我想跟你說… — — 使用交友軟體應該知道的6件事」​】

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