【分手照相館】鏡頭記錄「離別」故事 坦然面對才能灑脫放下？

愛過的，總會留下痕跡。如果可以回到和他分離的那一刻，你又想對他説些甚麼？

「分手要有儀式感。」這是內地抖音視頻上「分手照相館」的簡介句子，在這個充斥著網紅、嘩眾取寵的影片平台，「分手照相館」就是一個例外。一班九十後的年輕人，記錄了三十多個有關分離的故事。鏡頭面前是高腳凳、純黑的幕布，坐著的是個正要說出「分手」故事的人，簡單的佈景下，卻是一個個深刻的過往。

在柔光燈的照射下，他們把自己的故事娓娓道來。（分手照相館微博）

給稍瞬即逝的愛情留下點東西

「分手照相館」頻道在今年3月創立，臨近畢業的季節，身邊總是籠罩著分離的情緒。大學四年級的盛於恒和幾位好友喝酒聊天，談起了對未來的不確定，其中最讓人無奈的是大學期間的戀愛，畢業後，兩人將會各散東西，他們的關係又何去何從。於是，他們決定「為這些稍瞬即逝的愛情」留下點東西，這就是他們創立「分手照相館」的初衷。

點擊看他們記錄過的「分手」故事：

+ 7 + 6 + 5

「請問你是要保留還是要刪除這段記憶？」這是館長和被拍攝者獨特的開場白，當攝影師按下相機快門，他也同時按下錄音機的開始鍵，有時是兩到三小時的對話，有時只是一片靜默，坐在椅子上的人說不出半句。可是，盛於恒和攝影師還是會等，等待對方能舒服地坦白心情的那刻。作為記錄者，他從來不會打斷對方，只會在有需要時遞上紙巾。可以一次過把心底話說出口，對很多人而言，被拍攝是一個療癒的過程。

有人選擇一個人來到照相館，放下自己的故事。（影片截圖）

分手要有儀式感才能釋懷？

每段戀情的開始，我們總是看得很重，但分開，我們總是強裝把它看得很輕。分手後，明明很掛念他，卻逼著自己不要想他，你覺得要放下了，覺得日子還是要繼續過。你收起眼淚，好好過活，你以為自己忘記了他，但大多數時間，其實不過把傷口暫時掩蓋，痛，其實一直都在。「分手照相館」館長盛於恒接受內地媒體訪問時說過「時間不能治愈所有人。」說出來、直接面對，坐在鏡頭面前説起往事，就像是一個簡單而隆重的儀式，或許是另一個釋懷的方式。

我們有多久，沒有如此坦蕩蕩地表達過自己的情感？我們試圖騙過所有人甚至自己，「我過得很好」成為了口頭禪。只有某個抑鬱的深夜，你發現自己的傷口仍會隱隱作痛，你才醒覺，時間不是必然會沖淡一切。於是，一眾年輕男女來到「分手照相館」，坐在這個小房間中，把自己的真實情感娓娓道來。有怨恨、有心痛、有冷漠、也有淡然，一樣的是，幾乎每個來到這裏的人拍攝完後都會對分手照相館的人說一句「說出來好多了」。