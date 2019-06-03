現年36歲的謝婷婷近年甚少在香港公開露面，昨天（2/6）突然在Instagram上公佈喜訊，上傳BB手捉住自己手指的照片，並且附上一句「You are my brightest light.」，在Hashtag中表明自己已為人母，現在BB女100日大。 不少娛樂圈的單親媽媽女星，保持多年單身，雖不抗拒下一段愛情，但在孩子與伴侶之間，卻毫不猶豫的選了盡力養育孩子成人的目標。當中面對的壓力，很多時不足為外人道。

謝婷婷過去曾與安志傑、幕後製作人戴尚安 (Sean Lee-Davies)拍拖，最近與飾演「鷹眼」的男星Jeremy Renner傳出緋聞，但對方澄清兩人只是朋友，之後就沒有再次傳出戀情。如今她突然宣佈誕下女兒，讓不少人意外，對父親的身份也毫無頭緒，看來謝婷婷打算和前「大嫂」張柏芝一樣，當個「單身媽媽」，獨力撫養女兒。娛樂圈中其實還有不少獨自把孩子撫養成人的自強媽媽，她們同時兼顧事業和家庭，毅力不可小覷。

謝婷婷突然宣佈自己已為人母。（IG截圖）

楊思琦受盡批評 努力賺錢撫養女兒

別人說香港人很善忘，但説起楊思琦的名字，仍然不少人將她和吳帥、李泳豪扯上關係，2011年她宣佈與拍拖九年的李泳豪分手，當時盛傳前跳水運動員吳帥就是第三者。楊思琦的形象直插谷底，被指貪慕虛榮、嫌棄男友沒出色，所以出軌。她之後誕下女兒楊卓穎，從來沒有直接回應女兒生父身份，也沒有與吳帥有後續發展，只是默默地成為單親媽媽。

楊思琦最近推出個人EP《愛的森林》。（01娛樂/葉志明攝）

即使被千夫所指，從零負評的鄰家女孩變成眾人口中的拜金女，為了撫養女兒，她沒有半點時間意志消沉。香港觀眾對她印象不好，離開無線後，她主要在內地拍劇或到外地登台商演。近年再次回到香港的熒光幕前，拍攝Viu Tv劇集、推出個人EP《愛的森林》，睽違已久，觀眾還是會歷史式地「清算」她的罪行。她曾接受01娛樂的訪問指「好多傳媒有好多唔同嘅意見，但最緊要嘅人都喺身邊，又見到個女，其實又冇咩大不了！其他任何攻擊，都唔重要。」看來她早已習慣，為母則強，她還是會在這個圈子繼續生存，賺錢養活女兒之餘，對真命天子的出現，依然期盼。

點擊看楊思琦與女兒的生活點滴：

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關淑怡未婚產子 只為成全愛人的使命

關淑怡在2000年短暫退出樂壇，秘密誕下兒子關浚賢，生父的身份一直成謎，甚至有人直指小朋友的父親是曾志偉，當她面對外界的種種揣測，只作最基本澄清，卻對兒子生父的身份絕口不提。早年她曾經與周文健拍拖四年後分手，她透露當時男方事業如日中天，拒絕承認戀情，之後曾經與李克勤傳過緋聞，但她也澄清只是傳聞，情路上一直未能遇到開花結果的人。

她一直獨力照顧兒子，直至2014年，她才在IG帳戶上道出兒子的生父現時是不丹寧波車（高僧）。她坦言當年是為了成全所愛之人的僧人使命，忍痛成為單親媽媽，心裏覺得難過但仍覺得無悔幫對方完成心願。然而，對方十多年來一直對兒子不聞不問，她只好母兼父職，她曾在訪問中坦言兒子就是她的全部，不用工作時就會天天陪著他，以滿滿的愛圓滿兒子的一生。

關淑怡對兒子生父身份一直絕口不提，但14年突然坦白當年成為單親媽媽的原因：