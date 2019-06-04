宋仲基推翻與宋慧喬婚變傳聞：婚姻使我安定　感覺還在談戀愛

宋仲基與宋慧喬婚後生活低調，結婚一年卻出現婚變消息。近日宋仲基在出席新劇《阿斯達年代記》的發佈會時，大方否認了婚變的傳聞，更與傳媒分享甜蜜的婚姻生活。

宋仲基婚後首套作品令人期待（《阿斯達年代記》劇照）

宋仲基與宋慧喬的婚後生活一直備受關注，二人甚少同時亮相公開場合，更因宋慧喬手上未見婚戒而惹起婚變傳聞。在《阿斯達年代記》的發佈會上，宋仲基被問及與宋慧喬的相處，他坦言婚姻給予他很大的安定感。而且太太是《阿斯達年代記》編劇的粉絲，所以她在拍攝期間一直在旁鼓勵，為他加油。

結婚並不是戀愛的終點。 宋仲基

近日宋仲基在出席新劇《阿斯達年代記》的發佈會時，與傳媒分享甜蜜的婚姻生活。（IG_kyo1122）

每對夫妻都有自己的相處之道，宋仲基與宋慧喬則屬於作風低調的一對。雖然少有公開談及另一半，卻能感受到二人流露出淡然的幸福。在二人結婚接近一年之際，宋仲基在接受雜誌訪問時，分享了與太太的甜蜜生活。當被問及婚姻生活有否與交往時有所不同，他表示二人並未有因婚姻而減退愛情的熱度：「結婚至今，我都覺得我們還在談戀愛，結婚並不是戀愛的終點。」宋仲基更不忘讚美太太的美麗，言語間流露著細膩的情感。

大部分人都會以男性的社會地位來定義成功的標準，宋仲基則認為：作為男性，最重要的是好好愛護自己的伴侶。成為富翁、擁有名譽都是重要的事，但是，要好好愛護自己的另一半，才是男性做到最好、最美麗的事情，這是始終不變的宗旨。宋仲基把伴侶的幸福放在第一位，同時處理工作與家庭，這樣的付出讓人感動。

宋仲基與宋慧喬雖少有同時亮相公開場合，私下卻是形影不離。(IG_kyo1122)

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因為了解對方 是情人同時也是最親密的朋友

宋仲基與宋慧喬經常被網民捕捉到約會的行蹤，工作結束後到餐廳進餐、出席巴黎時裝周的甜蜜互動等，他們雖少有同時亮相公開場合，私下卻是形影不離。宋慧喬憧憬的婚姻生活非常簡單：不管難過還是開心，都希望和心愛的人分享，就算只是同坐在一張飯桌吃飯，也會覺得很幸福。二人幸福與否，不一定要公開的表現出來，從生活點滴感受到的溫馨，比甜言蜜語更來得真實。

宋仲基形容宋慧喬是個散發著正能量的人，當二人憑藉《太陽的後裔》與宋慧喬雙雙拿下KBS電視台年度演技大賞時，宋仲基在致詞時感謝宋慧喬在他的低潮時一直陪伴身邊，並要把所有的榮譽全歸給她。二人既是前輩與後輩的身份，同時也是最靠近彼此的人。在婚變傳聞鬧得熱哄哄以來，宋仲基首次公開回應，也顯出作為丈夫保護家庭的承擔。