【林志玲結婚】Akira才貌雙全取悅女神心：要讓林志玲幸福一輩子

林志玲的感情生活一直備受外界關注，當大家還在討論她與言承旭曖昧不明的關係時，卻傳出林志玲與比她少七歲的日本男星Akira閃婚的驚喜消息。情路坎坷的林志玲終於找到了值得付託終身的歸宿，而她的對像Akira更是位多才多藝且充滿上進心的藝人，與「台灣第一名模」林志玲湊成合襯的一對，讓人更期待他們更多的甜蜜日常。

林志玲與比她少七歲的日本男星Akira日前驚喜閃婚。（微博圖片@EXILE-AKIRA）

Akira與林志玲在八年前共同出演舞台劇《赤壁愛》時相識，兩人從好友關係發展成情侶，直到去年年底才開始交往。林志玲於社交平台上分享婚訊，並表示自己一直相信愛情，而愛情在這刻眷顧著她，讓她能擁有屬於自己的幸福。林志玲出眾優雅的氣質我們都清楚不過，而Akira除了外表型格，更是位努力為目標奮鬥的成熟男性。

Akira除了是位知名藝人。更是Ralph Lauren史上首位亞洲代言人。（IG_exileakira_official）

歌影視三棲、實力備受肯定 以行動證明「讓林志玲幸福一輩子」

Akira除了是日本組合EXILE的成員外，還是位專業的演員與舞者。在加入EXILE前已開始練舞，自十六歲起，至今已擁有二十一年的舞齡，是位擁有豐富經驗的舞者。Akira也曾參與電視劇集、電影與舞台劇的演出，最為人熟識的可算是《麻辣教師GTO》中鬼塚英吉一角，雖是位放蕩不羈的不良教師，內心卻富正義感，利用獨特的教育方法與學生打成一片，是個充滿想法又永不言敗的角色，演技受到肯定。

【按圖看】Akira過往參與多部電視劇集、電影與舞台劇的演出，更曾參與紐約時裝週的「Ralph Lauren 50週年時裝騷」：

+ 3 + 2

AKIRA主演的電影《悄悄告訴你》曾在2009年，於「第九屆紐約亞洲影展」及「第三十三屆蒙特婁世界電影節」播映，並榮獲「第十九屆日本電影影評人大獎」的新人獎。Akira不只有唱跳歌手的一個模樣，也是位多元發展的藝人。Akira以行動證明他努力上進的一面，當他一旦為自己訂立了目標，便會為此努力不懈。Akira曾承諾「要讓林志玲幸福一輩子」，雖然一生一世的諾言似是虛無，但從Akira口中說出卻有著非一般的說服力。

雖為藝人，Akira卻沒有擺出一副高高在上的姿態，個性踏實謙厚。（IG_exileakira_official）

具備同理心 個性踏實謙厚

林志玲擁有高學歷，而且做事認真、個性溫和，出道多年少不傳出負面新聞，是位公認的優雅女生。同樣地，Akira也是位正直單率真的人。一位曾採訪Akira的日本記者分享，Akira於EXILE的巡迴演出中表現出一絲不苟的精神，即使在單獨工作時，也不忘提到團隊，經常把「請多多照顧EXILE」的說話掛於口邊。

Akira具有令人無法抗拒的紳士魅力（IG_exileakira_official）

而且，面對傳媒的額外要求，Akira不但沒有表現得不耐煩，更熱心作出提議，表示自己可以配合。雖為知名藝人，Akira卻沒有擺出一副高高在上的姿態，反而明白到記者的難處，並主動提供協助。如此具有紳士魅力的Akira與個性溫婉的林志玲不像是天設地設的一對嗎？