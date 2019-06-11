【逃犯條例】佔領留守變分手　價值觀不一　各行各路未必是遺憾？

猶記得，「雨傘運動」時曾經出現過分手潮，明明和他在日常價值觀、生活上都很合拍，但在大是大非前，你們吵得臉紅耳赤，卻誰也不肯退讓，最後只得各行各路。最近，情侶們大概又要面對與五年前相同的考驗。

而「連登」討論區有男網民分享自己因堅持在遊行之後留守而與女友分手，男方堅持留守到最後一刻，讓女朋友先回家。女方卻只給他兩個選擇，一起走或分手。愛情和大義，他最後犧牲了愛情。我們明明是普通人，只想和兩情相悅的伴侶過平淡日子，無奈生於亂世，政治仿佛離愛情很遠，卻已經在無形中影響著簡單小情侶的關係。

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説起「阿爺」那代的愛情，的確簡單得多，盲婚啞嫁或是嫁雞隨雞，男的出外拼搏，女的相夫教子，忙著生活，誰還有空管那大是大非？靠自己雙手尚可以建立安樂窩。時至今日，社會急劇轉變，有人選擇營營役役為五斗米，也有人自覺有責任守護這片土地。有人說真正的愛情是為了對方改變，為了讓另一半安心，應當摒棄部份的自己，但那包不包括正義感？雖說兩個人即使意見不同，仍要理解對方、尊重對方，不應逼對方放下自己的堅持。但在大是大非跟前，那是價值觀與政治觀的考驗，從來都是每對愛侶都要面對的問題。

「傘下愛情」也能開花結果。（Getty）

勉強改變信念會悔恨一生？

是次因留守而分手故事中的女主角，以分手逼對方不要留守，出發點從來都是出於關心，也是一片真心。當你真正愛一個人，自然不願他身陷險境。男方也是如此，所以勸女友搭的士先走。可能你打從心底覺得自己是為對方好，但卻不能否認，當中也有強加自己意願在對方身上的成份。

不少網民也在Post下留言分享個人經歷：

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要愛情還是公義，這是一個很心痛的抉擇，就如《復仇者聯盟》中，Iron Man曾經為了Papper放下盔甲，專心享天倫之樂，只是最後他也不願負了世界，回到同伴身邊，當個拯救世界的英雄。不是每個人都像Iron Man一樣，有再一次拯救世界的機會，也獲Papper體諒。如果故事中的男主角，選擇跟女友離開，那種悔恨誰又擔保不會演變成日後對另一半的怨恨。愛情中是要相讓，但一點一點累積的「屈就」，不平衡的心理卻可能在很多年後的一夜間爆發出來。

即使再不捨，時機不對，也只能放下。（《春嬌與志明》劇照）

相遇不逢時只得放下

時機殺死了數不清的愛情，你可能會怨恨生不逢時，才不能簡單地愛。現實就是如此殘酷，以愛戰勝一切的例子不多，更多的是因現實種種理由而被逼分開。相愛從來不是終點站，愛情路上，你們會在大大小小的抉擇中，意識到對方與你的理念是否一致，考驗是一個接一個，對任何一對愛侶都從不寬容。除非價值觀完全一致，又或是你兩個都選擇麻木，否則分開，只是遲早的事。

放下很難，但當時機不對、價值觀不同，你也只得放下。



哭過以後，你也不要責怪對方，要記住，成全你今日可以無憾忠於自己的那個人，也就是當初曾一片丹心為你設想，可惜用錯方法的「前度」。