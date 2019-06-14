林志玲沒嫁言承旭網民惋惜　多對明星合久終分　哪一對最遺憾？

在林志玲公佈了與Akira的婚訊後，與言承旭如幻似真的17年關係終於告一段落，同時也令很多希望他們復合的粉絲大為惋惜。有沒有曾經遇到了一個你認為是可以相伴終生的人，卻又無疾而終；明明沒有結婚的打算，卻又找到了那個適合結婚的人。

林志玲與言承旭17年情兜兜轉轉，最後還是分手，林志玲結婚了，可是新郎不是言承旭，令不少網民惋惜。（《我的少女時代》劇照、林志玲微博）

娛樂圈中有不少登對的情侶結成夫妻，有更多的是交往多年然後突然宣佈分開。圈中的離離合合，彷彿更深刻的印證著感情從來是難以捉摸的一回事。

方力申與鄧麗欣：相戀十年

方力申與鄧麗欣這對螢幕情侶未能走到最後令人婉惜。（VCG）

兩人從出道開始便是經典的螢幕情侶，合演電影《獨家試愛》、《十分愛》以及《我的最愛》為人熟識。多首合唱歌曲成為經典情歌，兩人的愛情故事於外界看來如童話般美好。可惜，相戀十年仍難逃分手命運。回復單身後，Stephy專注於她的興趣發展，帶領球隊Loey參加全港公開排球錦標賽的乙組賽事，並與台灣藝人王子發展相差六年的姊弟戀；方力申則繼續發展其演藝事業，少不傳出緋聞。

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郭富城與熊黛林：相戀七年

郭富城與熊黛林合作拍攝「亞洲遊戲展」廣告結緣，相戀七年後分手。（VCG）

兩人於2006年合作拍攝「亞洲遊戲展」的廣告而結緣，名模與天王的組合非常登對。然而卻傳出第三者介入、兩人未能因婚事達成共識而感情變淡，相戀七年後分手。年過三十歲的熊黛林一向希望盡快成家立室，然而郭富城則寄情工作，更表示未有結婚打算。分開後的兩人亦各自在2016年及2017年結婚，過上幸福美滿的生活。熊黛林與郭可盈的弟弟，百億富豪郭可頌結婚並誕下一對雙胞胎女兒；郭富城則與模特兒方媛結婚並同樣育有兩位女兒。

黃宗澤與胡杏兒：相戀八年

黃宗澤與胡杏兒因拍攝《我的野蠻奶奶》而傳出緋聞（《我的野蠻奶奶》劇照） 黃宗澤與胡杏兒因拍攝《我的野蠻奶奶》而結緣，戲假情真，其後常以情侶檔出席活動、合作拍攝劇集，更曾合唱「感激遇到你」，是公認的一對。胡杏兒第一次奪得視后時，在台上公開感謝黃宗澤，成為一時佳話，以為為感情升溫，無奈相戀八年終告分手。當時有指黃宗澤不願安定、經常出軌，而令胡杏兒於忍無可忍下決定分開。失去了愛情，胡杏兒還有由一班好姊妹組成的「胡說八道會」，她們經常見面並結伴旅遊，是種比戀人還要特別的存在。胡杏兒其後與李乘德結婚，據說當初也是由好姊妹介紹下認識，二人婚後誕下一子，更準備迎接第四位家庭成員的來臨。