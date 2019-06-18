女生看《阿拉丁》有艷遇　被高大俊男十指緊扣　社交媒體相認續緣

愛情的開始，是一場偶遇，既然時機來到，便不要錯過。有馬來西亞女網民日前在社交網站Facebook群組中，分享獨自看電影《阿拉丁》時，竟意外地與旁邊的陌生人，發生一段曖昧情緣，令她過後其念念不忘，並希望透過群組，找到對方的聯絡方式。

有馬來西亞女網民於看電影《阿拉丁》期間，遇上一段美好的情緣。(《太陽的後裔》劇照)

該名女網民表示，當日原定與好友一起看電影《阿拉丁》，但對方卻臨時失約，結果她只好獨自進場去看。雖像是件不幸的事，加上電影長達兩小時，而且身邊沒有同伴，令她席間漸漸進入夢鄉，但她醒來後，卻發現了驚喜，旁邊的英俊陌生男子，竟偷偷牽著她的手，而且還是十指緊扣。

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雖然她嘗試抽手，但因對方抓得太緊，故她憶述「兩人一直扣至最後阿拉丁等人跳舞的一幕後，然後他就放手走了。」她亦形容對方的背影很「型」，「目測身高183厘米，穿著牛仔外套和帆布鞋」，使其過後仍不停回味，不禁感嘆：「為什麼你不要留聯絡給我？」

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【阿拉丁】該女網民看的電影，是近期上影的卡通片《阿拉丁》真人版，講述阿拉丁得到精靈的幫助，最終抱得美人歸：

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她的愛情故事，得到網民瘋傳和迴響，而更甚的是，她亦因此尋得對方，「我在讚好裡找到他，經過確認（對方）真的是那天跟我十指相扣的小哥哥。」她還指，已再相約對方外出吃飯，並決定先從朋友開始做起。而從她的言辭間，亦看出兩人的關係發展非常順利。

雖該女網民對偶遇感幸運，而且不少網民也深表羡慕，紛指看《阿拉丁》「會有另一半」，不過亦有不少人提醒她，小心被騙「抽完水就走」。愛情的最初，都會帶點衝動，才能激起火花，進一步發展，而該名女網民的戀情，正正是其中的例子。不過，腦袋被愛情注滿的同時，也要切忌被戀愛感覺沖昏頭腦，特別是剛認識、仍未互相了解的階段。

愛的同時也要有帶有理智。(《太陽的後裔》劇照) 想建立穩固安全感？關係最忌「跳級」 筆者有位好友，屬容易墮入愛河的類型，而近日我們在閒談間，便提到其現任男友。她憂心忡忡地表示，自己經常覺得男友不夠愛她，因此不到兩三天，便會吵架。筆者對此感到好奇，但當追問後，便發現當中原因：兩人原來相識不到一個月，缺了一個適應期，便進一步發展關係，因此這樣的迅速「跳級」，不僅沒讓關係發展變得美好，反因更多的不和，而轉向緩慢。

適應期，同是一段磨合期，除維持相戀的感覺外，也要理性認識對方，了解他的個性和相處方式，不然只會像條不合身的褲子，沒試穿過卻買回來，最終賠上金錢，看著又會氣憤和後悔，何必呢？

每段穩定的關係，都需要循序漸進，不需急於以關係綁著對方，就像上述的女網友般，從朋友的關係開始發展，或許是個不錯方式，給雙方一段時間認識，於空餘時一起行街、做運動或野餐，一切由朋友的互動開始，反而來得自然和真摰。

(Source: UTAR Confessions群組)