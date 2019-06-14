Rihanna最富有女歌手曾遭家暴出軌：不需要男人　戀富豪2年終認愛

曾經飽受情傷的、寄情工作的Rihanna近日登上福布斯富豪榜，成為全球最富有女音樂人。四年前表示「自己不需要男人」的Rihanna近日於訪問時低調認愛，公開與中東富豪Hassan Jameel的戀情。卸下女強人剛強的外表後，Rihanna展露出她柔情的一面。

Rihanna擁有六億美元的資產，成為全球最富有女音樂人。（IG_badgalriri）

身家逾六億美元 全球最富有的女歌手

Hassan Jameel身家豐厚，其家族企業Abdul Latif Jameel是豐田汽車在沙特阿拉伯以及其他中東國家的經銷商，家族資產於阿拉伯排名十二，而他的個人資產則超過十五億美元。雖然Hassan Jameel財力雄厚，然而根據福布斯最新數據指出，Rihanna的個人總資產高達六億美元，成為全球最富有的女歌手。

年僅三十一歲的Rihanna不只是位樂壇天后，更是位成功的商人，連旗下擁有Louis Vuitton、Dior、Fendi等品牌的奢侈集團LVMH也向其招手，成為LVMH首次邀請加入的第一個自創品牌，推出了一個獨立的設計師品牌Fenty。品牌包括彩妝與時裝系列，為Rihanna帶來可觀的收益。Rihanna勇敢自信，全憑努力興建出屬於自己的時尚王國。

Rihanna創立個人美妝品牌Fenty Beauty by Rihanna（IG_fentybeauty）

不少人都關心Rihanna會否太專注於發展事業而忽略了愛情生活，然而經過家暴、出軌等傷心事的她只想寄情工作。每個人都希望被愛，也要學懂自愛。Rihanna曾表示「我需要愛情，可是我不會為愛而愛。」回顧歷代關係，她曾遭Chris Brown毆打至嘴唇受傷、臉部瘀青，嚴重得連格林美獎的表演也需要取消，承受了無法估計的身心創傷。

Rihanna於感情路上跌跌撞撞，與Drake交往時因對方出軌而導致分手，更一度指「自己不需要男人」。故此，當知道對於愛情充滿戒心的Rihanna再次變愛時，無一不為她感到高興。

Rihanna於感情路上跌跌撞撞，按圖回顧她的兩段感情：

+ 4 + 3 + 2

Rihanna與Hassan Jameel於2017年曾被媒體拍到於泳池中熱吻而令戀情曝光，但她於這兩年都未有公開回應戀情，更一度傳出她厭倦Hassan Jameel的分手消息。直至月初她接受媒體Interview的訪問時，突然大方認愛，並分享自己渴望生育的想法。Rihanna雖然未有結婚的計畫，卻表示現在非常希望擁有自己的孩子、希望成為一位母親。

Rihanna於一次訪問中公開與中東富豪Hassan Jameel的戀情。（IG_elleindonesia）

相比以往問及感情事便冷淡回應的態度，Rihanna這次難得認愛，言談間更流露著甜蜜幸福的神態。她既是位獨立自強的女性，憑藉實力白手興家，成為榜上有名的女富豪；同時心靈富足，願意花時間等待一段值得的感情，以行動展示自己剛柔兼具的個性，讓人都驚嘆於她的獨特魅力。