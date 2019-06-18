Emma Watson約會對像為Alicia Keys弟弟　不羈個性反歷任男友傳統

從愛得低調，到大方認愛，Emma Watson的戀愛態度出現了微妙的變化。在去年10月被拍下與商人Brendan Wallace於餐廳擁吻從而令戀情曝光後，又傳出Emma Watson正與歌手Alicia Keys的弟弟Cole Cook約會，似乎在預告一段新的戀情。

Emma Watson再被傳出新戀情（IG_emwatsonitaly）

內外兼備的Emma Watson早已從《哈利波特》中的小小妙麗變成了獨當一面的新時代女性，成為了許多女生的學習對像。Emma Watson的感情生活同樣備受關注，她曾經與交往兩年的科技新貴William Mack Knight踏入談婚論嫁的階段、繼而與演員Chord Overstreet從友情發展成愛情、然後因與Brendan Wallace餐廳擁吻的照片流出而公開戀情。

而近日有媒體拍下Emma Watson與Cole Cook在餐廳用餐後於街頭漫步的照片，兩人雖然沒有親暱的身體接觸，但一直有說有笑，氣氛曖昧，不禁令人聯想起兩人非一般的關係。

Emma Watson日前被拍下與Cole Cook漫步街頭的照片。（IG_emwatsonitaly）

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【按圖看】Emma Watson歷代男朋友都富有才華，更具帥氣外表：

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Cole Cook是美國R&B天后Alicia Keys同父異母的弟弟，比29歲的Emma Watson少一年，畢業於中央華盛頓大學劇場表演相關科系，還是廣告公司《Timeless Eye》創辦人之一，客戶就包括有Bally、Nike、Fenty 等品牌。帶著不羈氣質的Cole Cook與Emma Watson過往溫文爾雅的另一半不盡相同，Cole Cook不但擁有帥氣的外表，同時也是個成功的創業人士。他熱愛運動，經常於Instagram上上載拳擊、登山、游泳等運動照，看來是個好動外向的男生，不知會與Emma Watson刷出怎樣的火花。

Cole Cook是美國R&B天后Alicia Keys同父異母的弟弟（IG_cole_cook）

縱使Emma Watson漸漸不忌諱被記者拍下約會時的甜蜜時刻，但她始終不會於社交媒體上公開戀情。雖然她上兩段感情都有別於過往低調的交往態度，沒有刻意躲避傳媒，但她仍然不希望自己的工作被戀情蓋過，鮮有談論自己的感情世界。有人享受被傳媒捕捉一舉一動，在鎂光燈下談戀愛，也有更多的選擇低調保護戀情，為自己保留私人空間。