【心理測驗】辦公室戀情突如其來、易出軌？看穿對方會否主動進擊

辦公室戀情雖然可以和伴侶朝夕相對，卻又容易招人閒話，面對辦公室戀情，你是堅決拒絕還是不妨一試呢？

有人相信世界上有一見鍾情，有人覺得只能日久生情，與朝夕相對的人，或者真的較容易生出情愫。我們與同事，見得比家人還要密，相處時間比家人朋友還要長，你們一齊挨罵，一齊工作至通宵達旦，每天一齊吃飯，宛如陪著你「出生入死」的戰友。而漸漸，你們培養了兩人之間獨特的默契，你可能會對他產生了超越同事關係的感情，同樣地，對方也對你抱著一樣的感情。開口還是不開口？這一刻的猶豫不只是關乎有沒有被拒絕的勇氣，而是因為你們對「辦公室戀情」有所顧忌。

對於辦公室戀情，不少人還是有顧忌。（《金秘書為何那樣》劇照）

要數辦公室戀情的煩惱，任誰也可以數出一堆，與同事戀愛，碰巧你們又是上司下屬關係，你或許不知道如何公私分明；你們會猶豫應否公開戀情，公開又怕終日成為同事間的話題，不公開只發展「地下情」又有種偷偷摸摸的感覺；情侶能夠天天見面，有人覺得是甜蜜，但有人覺得天天膩在一起很厭煩，毫無私人空間。最可怕的是，不幸分手的話，你還要天天對著他，難免會覺得尷尬。一大堆缺點讓你卻步，即使多愛也不會發展辦公室戀情。反之，有人卻覺得愛可以克服一切，包括辦公室戀情。

到底你或心儀的對象，又會否主動發展辦公室戀情呢？即做以下心理測驗，找出答案。

有個女生在手袋中找東西，你直覺她在找甚麼？ A.化妝鏡 B.手帕 C.銀包 D.筆記簿

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