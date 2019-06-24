森美結婚19年首次公開IG放閃　睿智愛情金句　如何愛得細水長流

森美，是DJ，是主持人，他在熒光幕前能滔滔不絕，卻甚少提起他的家庭。他與太太Veronica在1994年商台「叱吒殺戮新大陸」DJ選拔賽中認識，2000年結婚時並沒有公開婚訊，只是在2003年已為人父後才默認自己已婚。在充滿誘惑的娛樂圈中，他總是對妻兒絕口不提，或許會引起旁人猜度，想著他是否故意隱瞞「已婚」身份。

然而，他沒有辯解，只是用時間撇清流言。入行二十多年，曾經與不少年輕貌美的女星合作，卻幾乎是零緋聞。近年來，他在不同節目或訪問中提及自己的太太，最近更在Instagram上首次放閃，上傳他與太太到日本旅行的合照，力證兩人愛情長跑多年，經歷過婚姻之中的柴米油鹽，依然甜蜜如昔。

森美入行以來與不少女星合作，卻甚少傳出緋聞。（IG@Sammy903）

森美首次在IG上傳與太太合照。（IG@Sammy903）

愛情不需靠「放閃」來證明

曾經遇過有女生天天在Instagram上放閃，上傳與男友的甜蜜合照，不少人覺得這是種宣示主權的方式。當旁人都覺得兩人感情堅固，準備步入教堂之際，他們卻分手了。愛得高調與低調，從來不是評定真心的標準。一個男生願意天天上傳與你的合照，但轉眼間也可以刪掉整個Instagram，那麼曾經的放閃照只是表面上的漂亮。森美與Veronica結婚19年，從不放閃，森美甚至曾經在訪問中提及過自己與太太雙雙忘記了結婚週年紀念。愛得久了就會明白，愛情從來不必拘泥於那些漂亮的儀式，有一個人願意陪著你踏踏實實地過平淡生活，又或者願意陪著你玩、陪著你瘋，足以讓感受到他對你的真心。

森美在感觸之時，也曾經在訪問或節目中提及太太：

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互相尊重才能走得恆久

做幕前，就要學懂面對鎂光燈，學懂面對大眾對你的詰難，但森美的太太和子女都只是普通人，只想過些平凡生活，不需時時刻刻都有面對傳媒的心理準備。而森美從不高調曬恩愛，不是因為故意隱瞞，而是尊重太太和保護子女。雖然太太Veronica曾經是主持人，但婚後她專注家庭，只想相夫教子，因此森美不希望媒體的追訪太太和子女的日常生活，才甚少在大眾面前提起他們。只是他對家人的愛護和關係溢於言表，早前捲入「安心偷食」事件，森美被人懷疑曾經去過女主角黃心穎的寓所，他立即澄清，甚至罕有地在電台節目中提及太太，只是希望家人不受緋聞事件困擾，也同時令太太可以安心。

雖然森美鮮有在IG放閃，但卻也曾公開在太太的IG上留言，老夫老妻也一直關注對方的動態。（Instagram截圖）

森美曾提及Veronica對自己百分百信任，從來不會因為報導而質問自己。這種對彼此的深厚信任，比任何的放閃照都更加難能可貴。當然，私底下森美也不時哄太太開心，即使育有子女，也不忘製造二人時間。他不時擔任星級導遊，帶團出國，此時就會讓太太當「助手」，其實以此為名，讓太太可以順道和自己一起出外旅遊，放鬆一下。

兩人也有不少共同興趣，如騎馬和滑雪：