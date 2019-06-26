小資情侶iPhone自拍婚照　男友刻意學set頭：萬一分手豈不諷刺？

【01女生．婚攝專訪】相愛很難，是現實，與相愛的人步入教堂，該是樂事，對很多人而言卻成了負擔。 婚紗照、酒席或許已花掉了積蓄的一大半，有人選擇將婚禮辦得一切從簡，有人選擇不拍婚紗照。然而，每個女生都希望留下披上白紗的回憶。Kammy和光這一對年輕情侶，在夾縫中尋找可能性，他們選擇每次旅行都順道自拍婚照，一部IPhone，一支腳架，花費不大，卻同樣能留下美好回憶。

自拍婚照是小資情侶的好選擇。（IG@kammy_siu）

Kammy與光拍拖兩年，初拍拖時已經有共識，每次二人旅行時都會自拍婚紗相，至今在澳洲、泰國、台灣和韓國都留下過足跡。「第一次拍婚紗照時，他還沒有求婚。」去年才正式成為未婚夫婦，未求婚先拍婚紗相，還是要打破心理關口，我們心中總是有十萬個「萬一」，萬一感情變了怎麼辦？萬一分手了昔日甜蜜豈不變成諷刺？我們總是想著未來，卻忘記了當下。他們想做就做，反倒快樂自在。

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婚照拍出「另一面」：男友特意學set頭

訪談之間，深切感受到Kammy較外向，光卻予人腼腆的感覺，他與大部份男生相同，不擅長替女友拍照，也不習慣被拍。他坦言從前去旅行很少拍照，Kammy卻相反，每次旅行總愛留下倩影。兩人的習慣看起來是「火星撞地球」，如今卻成為了密不可分的一對，愛情就是如此不按常理，到不同國家自拍婚照，反而令她漸漸發掘到對方好的一面。

Kammy憶起初次拍婚照是在澳洲的藍色小屋（Blue Boat House），「當時很多人在旁圍觀，我們都很尷尬。」當時Kammy身穿較為正式的婚紗，自然會惹來不少人的目光。雖然嘴上説尷尬，但Kammy笑言他還是會默默陪著她「瘋」，一起創造屬於兩人的回憶。「最感動是他特意為了拍婚照而學Set頭。」每個女生都希望自己穿上婚紗那刻是最美麗的，即使是自拍婚照，他們也不希望馬虎了事。而光為了讓Kammy成為最美女主角，學懂整理頭紗和魚尾裙擺，找來女性朋友教set頭，又上網看影片參考，「雖然最後也失敗了」，嘴上雖然不饒他，卻又臉上仍有掩蓋不了的甜蜜笑意。看起來微不足道的小事，卻讓她漸漸認定他。「好喜歡這種一起做一件事的感覺。」

Kammy笑言最難忘是未婚夫為自己學習Set頭。（IG@kammy_siu）

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自拍婚紗照更自在

去年求婚以後，Kammy和光決定請婚紗攝影公司到韓國拍一輯正式的Pre-Wedding，問及他們喜歡旅拍還是由專業攝影師操刀，他們毫不猶豫地選擇了旅拍。「一來是因為價錢，婚攝計劃動輒就要二萬多，最後卻只能選三十張照片。二來是旅拍婚照的時間安排更彈性，我們可以每天抽數小時拍照，不像婚攝公司要在一天之內拍完所有景點，連吃飯的時間也沒有。」她更坦言不能自由選擇拍攝造型，拍攝姿勢和風格也全由攝影師決定，明明是男女主角，卻仿佛一切都要由旁人「操刀」。「即使自己拍的婚紗相不及專業攝影師般完美，但每一張照片都有我們專屬的回憶。」日後翻閱照片時，每一張背後都有故事，成功的、失敗的，都是兩個人一起經歷的。

原來浪漫，不一定要用物質堆砌而成。