結婚前有懷疑　易在4年內離婚？婚前恐懼過來人：邊走紅地毯邊哭

在「Google」搜尋引擎上輸入「Doubts before」，自動填上的竟是「Marriage」。 走到25+的年齡，身邊也有不少朋友開始成家立室。筆者與友人總是不解：「為甚麼？二人闖了出去，自己擔當一頭家，多累！在家我還是可以偷偷扮演超齡女孩呢！」或許，我們都長不大，才對婚姻沒有憧憬；然而，答應求婚的也不見得一定沒有疑慮。不想「為結而結」，在結婚前你有什麼要考慮清楚？

以下結集多個網民故事，或許有所懷疑，並不是一件壞事：

+ 4 + 3 + 2

心理治療師Douglas LaBier博士就指出，當人對婚姻愈是懷疑的時候，就愈大機會在四年內離婚。他解釋道，不是因為有懷疑就不應結婚，而是這些懷疑的人雖然知道真相，卻沒有做任何事阻止。他們把自己的恐懼收藏起來，或是從家人的角度出發，說服自己是在做正確的決定。

婚禮前恐懼或害怕，最正常不過，但令二人離婚的，卻不是「懷疑」。因此，他建議有懷疑不是一件壞事，不處理才是。因此，當有所疑慮時，便應該正視它。例如若你覺現在的伴侶未夠理想，那你的理想伴侶是怎樣？是伴侶不適合你，還是婚姻生活不適合你？正視問題，再與伴侶好好溝通，不應「為結而結」。

（《新娘愛鬥大》劇照）

Sources：Reddit, Psychology Today