【宋仲基宋慧喬離婚】分手後應狠心刪前度合照？ 專家指可減傷痛

又一愛情童話破滅！宋仲基與宋慧喬因為劇集《太陽的後裔》相識，因而擦出愛火花，在2017年攜手步入教堂。他們在戲裡戲外都愛得甜蜜，不時雙雙出席活動「放閃」，如今一切只成追憶，兩人在近日雙雙發佈離婚聲明，不到兩年的婚姻就此走到盡頭。

兩人昔日甜蜜不再。（VCG）

宋慧喬IG刪合照露端倪？

有些粉絲大感驚訝，但有「明眼人」坦言早已看出兩人婚變的端倪。事實上，在兩人宣佈離婚前，已經不時傳出兩人離婚的消息，只是兩人多次公開澄清婚變傳聞，才讓不少支持者放心下來。如今，兩人正式宣布離婚，才知道過往大眾的猜測並不是空穴來風。在今年二月，宋慧喬刪除了部份在Instagram上與宋仲基的合照。而及後宋慧喬到機場出發到新加坡工作時，又被發現無名指的婚戒消失了，讓人不禁懷疑兩人的感情是否生變。如今再回看，才知道兩人離婚其實早已有跡可循。

點擊看兩人過去的甜蜜時刻：

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其實我們和宋慧喬一樣，分手過後，總覺得要刪去社交平台上曾經相愛的痕跡，一是間接對身邊人宣布自己回復單身，二是分手之後回顧昔日甜蜜，只是觸景傷情。刪除合照、取消追蹤前度，彷彿是分手後必要的療癒過程，也讓自己不再沉溺於往日回憶，這是一個逼自己ｍove on的最快方法。但又有人覺得，即使分手也不會忘記昔日美好，任由照片留在Instagram上也無所謂，因為這是我們人生的一部份。

兩性專家：分手後Unfollow可減少痛苦

外國媒體《Insider》訪問了兩性專家Jonathan Bennett和David Bennett，就著分手後應否取消追蹤前度提供意見。如果你正在對著IG上的「Follow」按鈕苦苦思量，不妨聽聽專家意見。Jonathan和David都認為分手刪掉合照或unfollow前度屬合適之舉，因為這樣才能幫助你走出失戀的陰霾，他們直言「如果你持續追蹤前度，他的每一個微細動作如like或seen和上傳照片都會牽動你的情緒，長久下去，你只會變得沉溺在過去的悲傷，不能自拔。」分手後總要有個過渡期，讓你適應沒了他的日子，而第一步，就是不要再接觸與他有關的任何消息。起初固然會覺得痛苦、不慣，但漸漸你就會發現，其實沒了他，日子照樣可過。

分手後除了Unfollow對方，還不應該做以下的事：

但Jonathan和David也直言，如果你不想和對方完全斷絕來往，只是想給予空間自己冷靜一下，不妨利用Facebook上的「取消追蹤」功能或Instagram上的「靜音」功能，可以暫時隱藏對方的動態。待他日你自覺準備好和對方做回朋友時，才解除靜音。這樣既能保持「分手的禮貌」，不會被貼上「小器」、「沒風度」的標籤，又能令自己盡快走出悲傷，是一舉兩得的方法。

資料來源：Insider