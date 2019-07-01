【自拍婚照】婚禮攝影師教路：如何利用「手機」拍唯美天空之鏡

潮流興自拍婚照或情侶照，用攝影留住幸福的瞬間，但對攝影門藝非專業的我們不時都會拍出逗趣的照片。不妨參考加拿大婚禮攝影師Mathias Fast的作品以及學會他的拍攝小技巧，輕易拍出美照。

婚禮攝影師Mathias Fast喜愛利用大自然拍攝唯美婚照。(mathiasfast@Instagram)

Mathias Fast擔任婚禮攝影師已達6年，除拍攝婚禮情況、婚照，他都會接下情侶照的工作，故對於拍攝人像相當有經驗。Mathias Fast自細對攝影充滿興趣，然而基於他對婚姻向來充滿憧憬，認為婚姻是一門甜蜜又認真的階段，故此將婚姻、攝影兩項興趣結合變成工作對他來說就像是夢想成真一樣，對於每次拍攝他都會花盡心思，務求令鏡頭內的情侶留住美好的一刻。

【按圖觀看】Mathias Fast攝影作品

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Mathias Fast會在Instagram、Facebook及個人網站分享他的攝影作品，比起於室內攝影棚用上道具、打燈拍攝，他更擅長和喜愛拍攝室外場景。透過日光、大自然環境和建築物等營造唯美構圖與效果，除善用自然光令照片更柔和，Mathias Fast在拍攝期間甚少會直接拍攝情侶的正面以及指示他們望鏡頭，相反他更希望拍出情侶互望，流露出自然洋溢幸福浪漫的畫面。想要自行拍攝照片的情侶，或能參考他的拍攝手法，先定好構圖才Set相機拍攝便會更容易拍出美照了，不過如想更加像Mathias Fast的拍攝效果，亦可參考以下Mathias Fast經常使用的兩個方法。

利用植物當前景

善用拍攝環境的植物當作小道具，變成前景，也能拍出朦朧美的效果。(mathiasfast@Instagram)

除了站在草叢、花海中拍攝，想令照片變得更特別，可像Mathias Fast一樣善用拍攝環境的植物當作道具，利用花草、樹葉遮蓋鏡頭的一部份變成前景，令構圖變得更豐富。同時，可嘗試調大光圈營造淺景深的效果，讓焦點落在人物身上，亦帶有一種朦朧美的感覺。

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利用手機形成倒影特效

Mathias Fast也擅長拍攝倒影特效的照片。(mathiasfast@Instagram)

想要拍攝出倒影特效，也不一定要借助地上的積水，Mathias Fast曾與美國藝術網站Bored Panda分享過利用手機同樣能做出倒影效果，還完全不需依靠Photoshop後期修圖呢！

只需借助手機就能營造倒影的效果。(mathiasfastphotography.com)

Mathias Fast指出只需將手機水平放在相機鏡頭的底部，然後查看相機螢幕畫面就會看到上方的物件或景象反射形成倒影效果，此時只需作微調整角度和距離便能完成一張不用後期修圖的倒影照片了。

Mathias Fast解釋指這種方法可令畫面更有趣，因此這6年來他總把手機放置於衣服的口袋內，隨時隨地當作拍攝道具，而他則分享一些小技巧，令拍攝更順利，更容易輕鬆拍攝出唯美照片。

1. 先將手機殼移除，可更容易做到反射效果 2. 倒影的部份可能會比圖像的其餘部份更暗或更亮，如有需要也可後期製作，令圖像色彩更平衡。 3. 建議可多利用窗戶、柱子等建築元素作反射效果，幫助豐富主題。

（資料來源：mathiasfastphotography​）