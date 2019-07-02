【男共女的事】時下興姐弟戀？為何「大姐姐」個性特別吸引？

除了娛樂圈不乏「姊弟戀」外，原來身邊也不乏男友人喜歡「大姐姐」，更揚言：「當然喜歡年紀比自己稍稍年長的女生。」 當然，筆者深思，年齡與成熟與否不一定有直接關係，然後他們口中的「大姐姐」應該只是泛指個性成熟的女生，只是那份「成熟」都必需靠年月打磨。那麼，到底「大姐姐」的個性有何吸引之處呢？

當我們年輕時，我們大多有不設實際的幻想，幻想總有某君，填補自己的千瘡百孔。（《寵物情人》劇照）

獨立、冷靜地處理自己的問題

不知在何時何地曾聽說過，學做一個女友／男友前，不如先學做一個人。稱對方為「另一半」，其實是不負責任又自大的說話，自己先要做一個「圓滿」的人，那樣相處才舒服。可是，當我們年輕時，我們大多有不設實際的幻想，幻想總有某君，填補自己的千瘡百孔。要悟到世間沒有「Mr Right」負責你的喜怒哀樂、衣食住行，確是需要年歳的洗禮。

放諸生活，即男伴不需要時時如「湊小孩」般哄女友，也無需二人的未來，由一人來擔當。先獨立、冷靜地解決自己生活上的疑難，其實已為二人的關係減輕不少負擔。自身是一個「圓滿」的人，便自有自己的生活與志趣，當然也不會再有女友是不是太黏人這等奢侈的問題。

要悟到世間沒有「Mr Right」負責你的喜怒哀樂、衣食住行，確是需要年歳的洗禮。（《29+1》劇照）

自有一套見解，但不強加在伴侶身上

記得一次聚會，一位年約三十多、自稱拍拖經驗多不勝數的男生分享：「女友條件？最好會自己點菜！愛吃甚麼便點啊，為何要我估？」

雖然，會不會點菜當然算不上是修養與見解，但原來約會時勇於點菜，也是一個優點。以小見大，自有一套見解又勇於表達的女生，當然可取。見解這回事，或許是個性使然，未必關乎個性；但那不強求對方跟自己一樣的氣度，卻是一種修養，而這修養，確是需要年歲琢磨。就如，筆者不覺得那男友的女伴不知道自己想要吃甚麼，只是過於慵懶，又不想麻煩罷了。

然而，以上所言的「大姐姐」個性，其實不過是作為一個人必要的條件，不論你是「25+」，還是「35+」，男生女生，也應當具備，男生獨愛「大姐姐」，不過是籠統地說出自己喜歡的一種個性而已。

*原來身邊也不乏「姐弟戀」的例子：