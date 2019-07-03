蔡少芬幸福懷第三胎　同屆港姐愛情個個傳奇　誰前度出家單身至今

45歲的蔡少芬（Ada）近日在微博上宣佈懷有第三胎，很快成為有「四個孩子」的家。她在內地綜藝節目《我最愛的女人們》曾經提及自己第一胎時經歷小產，半年後才再次懷孕，當時正在拍攝劇集《甄嬛傳》，她為了不給劇組人員壓力，並沒有告知自己懷孕，幸好最後仍順利誕下大女兒楚兒。 不說不知，跟蔡少芬同是1991年的同屆港姐，三甲皆為絕色美女，姻緣路卻命途各異，但位位傳奇。

蔡少芬透過微博宣佈自己再次懷孕。（微博截圖）

蔡少芬不顧「女尊男卑」勇敢愛

Ada在1991年以17歲之齡參選港姐，獲得季軍，繼而入行拍劇，名聲大噪。她遇上丈夫張晉時，已經是當紅女星，但對方當時仍未成名，可算是「女尊男卑」的戀愛。但她絲毫不介意，一直默默支持丈夫，她直言張晉很有才華，將來一定會出人頭地。他們接受媒體訪問時，不時提起往事，當年Ada在新疆拍劇，又適逢生日，但張晉連飛過去陪她過生日的機票錢也付不起。

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Ada仍然選擇與張晉在2008年步入教堂，及後為他誕下兩個女兒。婚後，曾經是武術冠軍的張晉後來終於熬出頭，2014年在電影《一代宗師》中飾演馬三一角，憑角色獲得當年「金像獎」的「最佳男配角」，得獎感言不忘感激太太：「我的老婆是蔡少芬，很多人說我這輩子都要靠她，是的，我想說我這輩子的幸福都靠她。」他對Ada的愛不只是說說而已，賺到錢後更買入千萬豪宅贈予太太，業主名字只有蔡少芬一人，這是寵愛，也足見兩人關係穩固。而今天再次回望，相信Ada很慶幸選擇了張晉，不是因為他如今的名成利就，而是他對她始終如一的愛。而與Ada同屆的港姐命運又是如何呢？

郭藹明與劉青雲相愛二十載

1991年的港姐冠軍郭藹明，當年是名副其實「美貌與智慧並重」的代表，擁有高學歷的她曾經在美國太空總署（NASA）實習。她與劉青雲因為拍攝劇集《大時代》認識，當時劉青雲事業剛起步，他接受TVB節目《最佳男主角》訪問時提及初初約會時，還要郭藹明開車接送。但郭藹明完全不介意，兩人在1994年開始拍拖，1998年結婚，婚後，郭藹明甘願放棄事業，做全職太太，至今結婚超過二十年仍然恩愛如昔。不時被媒體拍到兩人拍拖的身影，而劉青雲在2015年二度奪得金像獎「影帝」時，發表的「太空船」論仍讓人深刻：「我要多謝我太太，每次當我揸住隻太空船，飛到去宇宙唔知邊一度嘅時候，你總係有辦法，令我好安全咁返嚟地球，多謝！」雖然兩人沒有子女，但依然無損他們甜蜜幸福的婚姻。

劉青雲與郭藹明因拍攝大時代相識。（《大時代》劇照）

樊亦敏情路曲折如今單身

48歲的樊亦敏是1991年的港姐亞軍兼「最上鏡小姐」，她未選港姐之前已經拍過陽光檸檬茶廣告，成為其中一代的「陽光妹」。她憑著亮眼的外型在演藝圈獲得不少工作機會，與TVB約滿後轉戰內地，成為首個被提名中國電視劇飛天獎女主角的香港女演員。工作上際遇一直不錯，情路卻十分曲折。她被牽涉到當年的「神童輝」事件，當時的富商羅兆輝向記者披露自己與某些女明星有性交易，其中樊亦敏便被指是其中一個女主角。然而，樊亦敏接受訪問時卻坦言兩人只是朋友關係，從來沒有拍拖。

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事實上樊亦敏受訪時表示自己絕不會破壞別人的家庭，即使男方願意為了她離婚，她也不會答應，生於單親家庭的她，親眼目睹婚外情對自己母親的傷害。而她公開承認過的男友只有何寶生，兩人在1999年拍攝《武狀元蘇燦》時相識，繼而相戀。只是他們一直愛得低調，至今，樊亦敏對這段感情仍然不願多談，有傳兩人交往期間，何寶生對醉心佛學，更在2005年於大嶼山寶林禪寺出家，這段戀情最後也不能開花結果。她在不久前受訪，表示自己現在單身，對感情保持順其自然的態度。只是她的率直、善良也是大眾有目共睹，當初羅兆輝向記者爆料，她是僅有沒有跟對方劃清界線的女星，近年前武打明星劉家輝師傅中風，身邊未有人共患難，沒有血緣關係的她仗義出手相助。如此有情有義的她，相信未來一定可以找到屬於自己的幸福。

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