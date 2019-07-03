【宋仲基宋慧喬離婚】相愛容易相處難　令愛情更長久的三個要訣　

宋慧喬宋仲基近日因「性格不合」宣布離婚，同日范冰冰李晨又公開分訊，在網上出文寫下「我們不再是我們來」。見到這兩對原神仙眷侶分手，網民都高呼不再相信愛情了。接二連三的「分訊」令大家不禁高呼6月27日這天是否「國際分手日」？

宋慧喬與宋仲基，范冰冰與李晨同日宣布「分訊」。(vcg.com)

有占星學家稱是因為近日水火巨蟹對沖了土冥摩羯，影響了處女座的戀愛宮，同屬處女座的宋仲基和范冰冰都受到影響。但其實，「個個分手，唔通個個都想分手咩」，戀愛中的人都希望能跟對方長長久久，這次我們就從戀愛心理學的角度，看看能令愛情長久的三個秘訣吧。

別因為「金童玉女」的光環而走進婚姻

宋慧喬宋仲基近日宣布離婚，震驚整個娛樂圈。(vcg.com)

男神女神戀愛、結婚，在娛樂圈其實非常普遍。而當中飾演過情侶作品加持的，更令連觀眾都覺得他們是金童玉女，在現實生活中也應順理成章在一起。就像當初謝霆鋒和張柏芝在電影《十二夜》碰上、到《老夫子2001》披上婚紗飾演夫妻，而分手後有傳聞指也是因拍攝《無極》讓他們重新在一起，兩個人的緣份與工作有著微妙的關係。

謝霆鋒和張柏芝曾經愛得轟然高調:

范冰冰跟李晨也是因拍攝《武媚娘傳奇》而認識。(范冰冰微博)

而范冰冰跟李晨也是因《武媚娘傳奇》結緣；至於《太陽的後裔》熱播全球後，更是各地觀眾都會期待見到宋慧喬宋仲基在一起。似乎大家都認為外表上的登對合襯的人，在情感上也會是相當匹配。不過現實歸現實，外形上的相襯，便以為在相處上便不會出現摩擦？這些其實都只是美麗的誤會罷了。

宋慧喬和宋仲基的愛情故事，曾經是令人羨慕不已的現實童話。(vcg.com)

的確，視覺上的互相吸引是會讓兩個人走在一起，但如果要戀愛長久發展，二人心靈上也必須是互相契合的。在公司、學校裡，大家公認的郎才女貌、班花班草，迅速走在了一起，有幾多對持續愛到幾多歲？當然也有最終開花結果的，但他們契合之處肯定不只是外表這麼簡單。

宋仲基和宋慧喬的童話破滅：

有相似的思維與價值觀 才能令愛情走得更遠

張柏芝在婚後為謝霆鋒生下一對可愛兒子Lucas和Quintus，可惜二人最終也是分手收場。(vcg.com)

「親愛的，我想跟你求婚，但在此之前我想知道你有否打算生小朋友？婚後多久才會生？年初一先去你家還是我家跟親戚拜年？婚後要不要跟老爺奶奶住？婚後還可以同異性單獨外出嗎？」這些說話看來是無關痛癢，雞毛蒜皮的小事，但以上種種的問題，著實是反映婚後相處的價值觀，不想日嘈夜嘈的話，的確都是要在婚前溝通好。

即使是相愛的兩個人，價值觀也不一定完全一樣，成為感情生變的一大主因。(vcg.com)

心理學家 Bernard Murstein 曾經提出過 Stimulus-Value-Role Theory，一段婚姻要達到長久，除了一開始受到對方外表、性格、行為的刺激而產生好感，更重要的是思維模式以及價值，以及相處中的角色互補。每個人的價值不一定完全一樣，但如果婚前溝通充足、雙方達成共識，便不會有這麼多因性格不合而離婚的人了。

角色分配 互補不足才能長久結合

在2017年9月范冰冰生日時，李晨向她求婚成功，但如今二人宣佈「我們不再是我們」。(vcg.com)

角色扮演，似乎是演員們最擅長的工作，但為什麼還是會有分手的結局呢？原因在於分配上。婚後的同居生活中，吃完飯總要有個人洗碗、堆滿的垃圾總要有人去丟、有小朋友後一定有個人幫忙換尿片沖涼......在這一系列的分工裡，包含著有某程度上的犧牲和忍讓 ，畢竟沒有多少人天生是喜歡做家務和換尿片的。

范冰冰霸氣的女強人形象深入民心，外界對她有「范爺」之稱。(vcg.com)

也許有人會覺得有錢人就沒這種煩惱，經濟上不需互補，粗重功夫請別人去做就能減省許多問題了。但除了物質上的供給外，精神上的互補也很重要。 當兩個人爭吵的時候，總有一方需要忍讓。倘若兩個人都鋒芒畢露，誓要贏過對方，一個以「爺」自居，另一個也是霸氣的大黑牛，只會落得互不相讓，大家只好拉倒反面的下場。

這兩個人平日可能會互相欣賞對方的氣勢，但在爭吵時誰來做忍讓的一方呢？兩個人性格一凹一凸，互補不足才能完美結合。假如從來不肯為關係而後退一步，收斂排山倒海的負面情緒，再多的愛情也只會消磨殆盡，又豈能長久地走下去？

范冰冰和李晨最終結不成婚：

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Source: Stimulus-Value-Role Theory