【3日2夜】湯洛雯羅天宇舊情人合作　分手仍能當朋友的條件是...

湯洛雯與羅天宇主持的旅行節目《3日2夜》由未播出前已成熱話。只因人人都想追看這對舊情人如何合作，曾經相愛的二人又會於節目中帶出怎樣的化學反應，是否真的「再見亦是朋友」？

湯洛雯與羅天宇以舊情人組合拍攝旅行節目《3日2夜》。(lawjoey@Instagram)

湯洛雯與羅天宇因拍攝《愛·回家》而定情，一開始以地下情發展，直至2017年流出了一張二人在羅天宇30歲生日派對上的親吻照才承認戀情，不過2018年3月二人正式公開已分手了一段時間，湯洛雯亦在Instagram指分開是和平達成的決定，二人還是個快樂的寶寶。

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事實亦證明他們雖然結束了四年情，但仍在彼此身邊相互扶持，亦無懼舊情人的包袱接拍旅行節目《3日2夜》。播出至今，大批網民都在談論他們的互動，默契好得讓網民猜測二人是否從來沒有分手過，只是轉為地下情。湯洛雯與羅天宇分手過後仍能做回好朋友、好拍檔的關係，對他們來說實屬是一種幸福。

不過，「再見亦是朋友」這種關係真的可行嗎？然而，與前度做回朋友又有什麼需注意？

雖然湯洛雯和羅天宇結束了四年情，但仍在彼此身邊相互扶持。(roxannetong@Instagram)

分手後做朋友要注意...

美國邁阿密大學研究教授Berit Brogaard於美國心理學雜誌Psychology Today指出大部份人分手都很難會分得一乾二淨，例如是一對夫妻可能在很短的時間內分手，但仍是會因為還在關心對方而於隨後重新發展關係。

湯洛雯和羅天宇能做到「再見亦是朋友」，但與對方分手過後希望做回朋友，又有什麼條件？(roxannetong@Instagram)

做朋友也需充足準備？

倘若不想與對方成為曾經熟悉的陌生人，美國家庭治療‎師Dr. Jane Greer則指出第一件事必需要考慮自己與對方是否真的準備好。

她指出先要想清楚你們當初是如何結束關係、二人之間會否還存在揮之不去的問題，若當初不是和平分手的話，雙方又會否仍存在怨恨，如果其中一方仍對關係結束感到沮喪與痛苦，那麼表示你們還未準備好再次成為朋友，在確認變回朋友前必需要給予空間與時間先處理好這些情感。另外，如果對方現時已有男／女朋友正在交往，也需考慮對方現任的感受，以免令任何一個人感到不舒服。

對於一段曾經親密過的關係，也未必人人都會在短時間內對前度放下眷戀，要是你或對方只是因為未能對前度忘情，想利用做回朋友充當復合的藉口，那就放棄吧！帶利益的友誼只會令自己於其後難以抽身，甚至變得痛苦。

【按圖觀看】只要處理好以上的狀況，「再見亦是朋友」也不是全沒可能，娛樂圈中就有以下例子：

（資料來源：Psychology Today）