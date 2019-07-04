假戲真做其實也有幸福結局　「零負評」的恩愛明星夫妻有...

看到宋仲基和宋慧喬離婚消息的時候，絕大多數的人都是難以置信。曾經的他們有多麼的甜蜜，是極為合襯的男神與女神之戀。還記得當年的一部《太陽的後裔》撮合了二人，劇中浪漫的結局竟然延續到現實世界來。

《太陽的後裔》撮合了宋仲基和宋慧喬，可惜結婚不到兩年便宣佈離婚。(VCG)

這羨煞旁人的一對，竟在婚後多次傳出離婚消息。二人浪漫矚目的婚禮，到今天分別宣佈離婚的消息，也不到兩年時間，讓不少人都慨嘆童話破滅。兩人因戲結緣，繼而傳出戀情、拍拖再到結婚，是圈中常見的戀愛方程式。當劇裡跌宕起伏的激情走到真實的相處，回歸於平淡與現實之後，那些掩藏在關係裡的矛盾，以及兩個人的差異就會原形畢露。

說到底劇中的男女主角，也不過是和普通人一樣。假戲真做，兩個人的愛情就真的無法存活？

婚姻裡沒有永恆的童話，也沒有完美的另一半。再登對的兩個人，都是要經過彼此性格的磨合、包容、尊重、體諒和珍惜，才能相愛相守。看看以下因戲結緣的恩愛明星夫妻，好讓大家繼續相信愛情，印證婚姻不是戀愛的墳墓。

郭藹明和劉青雲．結婚21年 定情劇集：《大時代》

郭藹明和劉青雲因拍攝《大時代》認識。(VCG)

郭藹明是美貌與智慧並重的香港小姐冠軍，不單樣子清秀漂亮，而且更是名在美國南加州大學碩士畢業的高材生，她跟劉青雲在TVB拍攝《大時代》一劇時候認識。雖然二人也有份參演同劇，但當時的交流並不多，據悉是直至拍完劇集後，同劇的周慧敏邀請他們一同去看她的演唱會才開始擦出火花。

劉青雲曾在金像獎台上公開向郭藹明發表「太空人愛的宣言」，十分浪漫。(VCG)

當初在二人的戀情曝光後，因彼此背景差距太大，而令外界都不是太過看好。郭藹明是才貌雙全的高學歷美女，反之劉青雲只是個中五畢業，事業也未見有成就的普通演員。然而這一切也無阻他們的愛情，互相扶持走過人生許多高高低低。

郭藹明和劉青雲結婚21年依然恩愛，雖然沒有生小朋友，卻愈愛愈甜蜜。劉青雲更曾在金像獎頒獎禮公開向郭藹明發表「太空人愛的宣言」，冧爆郭藹明之餘，也迷倒了全香港的女性觀眾，成為人人羨慕的夫婦。

郭藹明和劉青雲互相扶持走過人生許多高低。(VCG)

每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球。

郭藹明和劉青雲結婚21年依然恩愛甜蜜。(VCG)

兩個人由拍拖到結婚後都一樣保持「零緋聞」的紀錄，劉青雲亦在事業上不斷發展，成為公認演技超卓的影帝。郭藹明就在婚後漸漸淡出幕前，專心照顧家庭和老公。每逢出席頒獎禮等公開活動，劉青雲也必定與郭藹明「孖公仔」般出現，私下亦不時被記者拍到一同逛街拍拖。

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蔡少芬和張晉．結婚11年 定情劇集：《水月洞天》

蔡少芬與張晉是圈內出名恩愛的明星夫妻。(蔡少芬微博)

蔡少芬與張晉因拍攝大陸劇集《水月洞天》而認識，張晉向蔡少芬展開追求後拍拖。選美出身的蔡少芬在當時已是TVB的一線花旦，例如主演的《天地豪情》、《妙手仁心》及《陀槍師姐》等都是人所共知的高收視劇集，早在她25歲的時候已經奪得視后殊榮，而張晉當時在內地還是名氣不大的武師和演員。

二人婚後育有兩個女兒，一家四口生活幸福。(蔡少芬微博)

蔡少芬和張晉在2008年結婚，當時卻被不少聲音指張晉「高攀」了蔡少芬，說她可以嫁得更好。幸好二人從不理會旁人的閒言閒語，蔡少芬一直相信也支持著張晉，也經常合體曬恩愛。他們婚後育有兩個女兒，一家四口生活幸福。

蔡少芬和張晉在2008年結婚，當時卻被不少聲音指張晉「高攀」了蔡少芬，但二人從不理會旁人的閒言閒語。(蔡少芬微博)

張晉也是憑努力捱出頭來，憑電影《一代宗師》奪得金像獎最佳男配角，成為了知名武打明星。蔡少芬也一路在電視圈拍出不少佳作，活躍於中港兩地。

蔡少芬和張晉更是十分鬼馬的一對，張晉曾取笑蔡少芬一口「港式的普通話」，在微博寫下「天不怕地不怕，只怕蔡少芬講普通話」；蔡少芬也回應他一句「死定了」，公開打情罵悄。

近日張晉更發放影片宣佈蔡少芬懷上第三胎，雖然這次是「意外」但兩口子也十分開心，一家五口的幸福畫面很快就會出現在大家眼前了！