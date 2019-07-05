碧咸慶祝結婚20周年全家IG放閃：婚姻不是沒困難　但你要令它可行

碧咸夫婦結婚20周年了，二人也喜歡在社交網絡上大放「閃光彈」，20周年當然也不會錯過大好機會，兩人分別都在Instagram上貼上「愛的宣言」，多謝彼此的付出。不過，即使是大眾眼中的「金童玉女」，維繫20年的婚姻，又談何容易？

IG大放「閃光彈」：今天是20年了，我很愛你！

碧咸（David Beckham）與妻子Victoria Beckham在1997年相遇，球星遇上女明星，馬上成為城中熱話。二人開始低調地約會，初吻是在停車場，碧咸在他的自傳中寫道：「那段時光很快樂，我們時時駕車到處去，只是想膩在一起。」兩年後，二人便結婚了，他寫道：「我的妻子在球員貼紙簿上選了我；而我則在電視上選了她。那麼順其自然，就似是我們命中注定要走在一起。」

至今，他們已結婚20年，育有四個孩子，除了每年周年紀念都會在Instagram上發表愛的宣言，平日也會時時分享家庭日常，好不甜蜜。

＊以下「甜到漏」的照片，你又看過沒有？

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「但以我們結婚的時間來說，那當然十分困難。人人都知道那十分困難，但你要維繫它。」（davidbeckham@instagram）

「婚姻不是沒有困難，但你令要它可行。」

社交媒體上，當然盡時最快樂的時刻，更別提夫婦二人都是公眾人物，舉手投足都有其份量，當然盡量以最正面一面示人。不過，20年的婚姻，又怎會盡是快樂與甜蜜呢？碧咸於去年十月就在一個澳洲電視節目《The Sunday Project》上說：「我已學會了去不理會有關自己與妻子的負面報導。」

他也提到夫婦二人的相處之道，也不忘大讚妻子：「她在這麼短時間內做了那麼多－四個美麗的小孩，我們有一隻小狗，以及她的事業等等。」更道：「但以我們結婚的時間來說，那當然十分困難。人人都知道那十分困難，但你一定但你令要它可行。」

資料來源：BBC, Vogue