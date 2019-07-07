男生說「我愛你」背後另有意思？英調查：需＿月說出口才算真誠！

時興速食文化，甚麼都講求效率，連談戀愛也是。從前的分手對白多繢綣，千萬般不捨；現在最有力的卻是：「我不想浪費大家時間。」 分手要「快、狠、準」，那說「我愛你」又如何？

（《13 Reasons Why》劇照）

英調查：說「我愛你」，至少要醞釀108天

來得太快的「我愛你」，原來並不可靠。

根據《獨立報》的報導，一個網上交友平台eHarmony作出調查，約有2000英國人參加，找出他們需認識多久才敢開口跟對方說「我愛你」。

他們發現，英國人平均會在108天，即少於4個月內說「我愛你」；但10人當中，就有1人有在一星期內便說「我愛你」。另外，35歲以下的男生便是最快說「我愛你」的一群，每5人便有一人在相識一星期內便輕易說出「我愛你」。

而且，每5人之中，便有2人會先發生性行為，後來才說「我愛你」；另一邊廂，每5人之中，便有1人聲稱在說出口前，要先見見對方家長。而「約會教練」 James Preece就在接受《獨立報》訪問時表示：「3至4個月是很好的時間，因為你與對方有一定的認識，說『我愛你』也可拉近彼此的距離。」

但心理學家Madeleine Mason Roantree也指出，每人對「我愛你」的解讀有所不同，她指出或許是以下「潛台詞」：

一見鐘情不可能

若有人跟你說，他／她對你一見鍾情，不知是可悲還是可喜。因為，Madeleine表示所謂的一見鍾情根本不可能。

她表示：「你不可能愛上一個你不認識的人，不然，你只是愛他／她的一部份，而不是全部。」她補充，要真正愛上一個人，你要知道他的日常習慣，與他的朋友、家人相處、分享價值觀及過去。她說：「要是你在一個月內便說自己愛上一個人，那只是衝動。當你們在難過的時候，你還愛他嗎？當你不快樂的時候，他在意嗎？相反，要是一年後你還是不想說『我愛你』，那很有可能你是在不想承諾。」

參考資料：《獨立報》