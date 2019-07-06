追求已婚愛人結局吞槍引發「維特效應」自殺潮　卻是教人求生之書

歌德寫了一本書，名叫《少年維特的煩惱》。書中的男主角追求已婚的愛人，求之不得，輾轉反側，最後竟然吞槍自殺。聽聞當年引來讀者模仿，《少年維特的煩惱》更一度成為禁書，模仿的自殺行為更被稱為「維特效應」。 只是，或許「作者已死」，很多人不知道歌德寫這書，是為了求生，而不是求死。 編按：自殺絕不淒美，亦無助解決問題。有需要，應馬上尋求協助。（香港撒瑪利亞防止自殺會24小時熱線：23892222）

（《少年歌德的煩惱》劇照）

「維特效應」是甚麼？

我們時時提到的「維特效應」，其實是1974年研究人員提出的，指媒體報導自殺事件會引起模仿效應，激發更多自殺，令人覺得以相似的方法便可以消除痛苦。

而受影響的人大多都是年老或年輕的人，甚少中年人。而他們也會模仿自殺方式，時間也會在報導後數天至一星期內發生。不過，以他的作品來命名的歌德可不這樣「認同」，歌德也曾想過結束，但《少年維特的煩惱》卻是用來自嘲自己曾經那麼「愚不可及」。

＊歌德的故事也曾被改編拍成電影：

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歌德寫《少年維特的煩惱》，不是為了求死

「維特效應」來自《少年維特的煩惱》，而這卻不是一本求死之書。

悲劇即使反映現實，也頂多只是一面。《少年維特的煩惱》固然是經典，但讀畢便跟隨書中主角離去，實是誇張了點。當年《少年維特的煩惱》出版，便非常暢銷，也有不少傳聞引來不少模仿，在1784年英國雜誌《The Gentleman’s Magazine》更刊登了一則訃聞，稱在倫敦有位舞蹈家自殺，枕下正是《少年維特的煩惱》，指值得反省這書對讀者的影響。自書本出版以來，也有零星的自殺事件，傳聞他們身旁也總有本《少年維特的煩惱》。

不過，自殺的原因多樣，事情也久遠，要考證也有一定難度。但是，可以肯定的是，要是讀者真的為了歌德的作品而去尋死，那便是完全誤解了作者的意思。歌德在他的自傳中寫道：「我搜集不少刀劍，其中有一柄經打磨的名貴短劍。我常把它放在床邊，在每晚熄燈以前，我自己會以劍抵胸口，看有沒有決心把銳利的劍鋒刺入兩三吋深，可是我總沒有一次做得出來，後來我終於自嘲愚不可及，此後我便拋去一切憂鬱，決心活下去。」

（《少年歌德的煩惱》劇照）

而這活下去的決心，他決意要在文藝作品表現出來，便寫成《少年維特的煩惱》。因此，這書不是求死，而是求生。當然，我們不是文豪，夜夜磨刀劍也能磨出生存意，也能磨出經典作品；平凡人自有平凡人的解決辦法，想不開不如吃宵夜，大肚能容天下事，吃到發福便運動，不就又找到生存動力了嗎？

你又哪知道，要是你待多一陣子，就多一陣子，事情或許就不一樣了呢？就如要是少年維特沒有吞槍，再等多數年，或許他也會遇上另一個她，結婚生子？

資料來源：The Vintage News